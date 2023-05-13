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Антич: «Российский футбол является частью как Европы, так и Азии»

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Никола Антич высказался о возможном переходе российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Российский футбол является частью как Европы, так и Азии, в нем много и того, и другого. Россия — самая большая страна, и это уже политический вопрос, где играть ее футболистам. Я же, сторонник спорта, где выступать, в Азии или Европе — мне все равно. Самое главное, выходить на поле и доказывать, на что ты способен», — приводит Sport24 слова Антича.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

В конце декабря 2022-го РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. В этом же месяце организация отложила решение о возможном переходе в Азию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-13-futbolist-khimok-antich-rossiyskiy-futbol-yavlyayetsya-chastyu-kak-yevropy-tak-i-azii
Футбол
РФС
Никола Антич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Крылья Советов

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Локомотив

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