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Сегодня, 18:22

Названы каналы и комментаторы матчей последнего тура РПЛ

Алина Савинова
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В субботу, 25 мая, состоится заключительный тур чемпионата России по футболу. Все 8 матчей начнутся одновременно в 16.30 по московскому времен.

Как сообщает генпродюсер холдинга «Матч ТВ» Александр Тащин, игры будут показаны в прямом эфире на каналах семейства «Матч!».

Встречу «Краснодар» — «Динамо» на «Матч Премьер» прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Моссаковский. «Зенит» — «Ростов» на «Матч! Страна» отработают Роман Трушечкин и Павел Богданов.

Игру «Оренбург» — «Спартак» можно будет посмотреть на «Матч! Футбол 1» со Станиславом Мининым. Встреча «ЦСКА — «Урал» будет транслироваться на телеканале «Матч! Футбол 2». Комментаторы — Дмитрий Жичкин и Степан Манаков.

«Балтику» и «Локомотив» доверили дуэту Артема Шмелькова и Петра Денисова на «Матч! Футбол 3». За игрой «Рубин» — «Сочи» с комментариями Романа Титова можно будет следить на «Матч! Арена».

«Крылья Советов» — «Пари НН» на «Матч! Игра» прокомментируют Олег Пирожков и Петр Коптев, а встречу «Факел» — «Ахмат» на «Матч! Боец» — Михаил Меламед и Владислав Будлянский.

В заключительном туре РПЛ решится судьба медалей чемпионата страны, а также станут известны команды, которые покинут высший дивизион или сыграют в стыковых матчах.

По итогам 29 туров «Динамо» лидирует в чемпионате с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками.

Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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