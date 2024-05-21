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Комитет по этике РФС оштрафовал Самедова на 50 тысяч рублей за оскорбление судьи

Алина Савинова
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Во вторник, 21 мая, состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было принято решение применить к селекционеру «Факела» Александру Самедову санкцию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес судьи Кирилла Большакова.

«Сегодня мы рассматривали три вопроса. Первый вопрос — оскорбительные выражения Александра Самедова в отношении арбитров. Старший селекционер «Факела» присутствовал на заседании. Принес извинения и признал свою вину. Мы назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей», — приводит пресс-служба РФС слова председателя комитета по этике Андрея Стукалова.

Самедов оскорбил судью после матча 24-го тура РПЛ, в котором «Факел» на своем поле уступил «Ростову» со счетом 0:1. Большаков работал на этой встрече в качестве помощника главного арбитра Артема Любимова.

Источник: https://rfs.ru/news/220429
Александр Самедов
Футбол
РФС
ФК Факел (Воронеж)
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Комитет по этике РФС даст оценку словам Безрукова о премии от «Краснодара» на следующем заседании

Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара»
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
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 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
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 - : -
25.05 16:30
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 - : -
25.05 16:30
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