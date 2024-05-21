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Сегодня, 21:54

Белоус: «Краснодар» захочет обыграть «Динамо» и без денег от «Зенита»

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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал возможную финансовую поддержку «Краснодара» со стороны «Зенита» в случае победы «быков» над «Динамо» в 30-м туре РПЛ.

«Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар». Но «быки» нуждаются в победе, как в воздухе. Они в случае победы над «Динамо» и не выигрыше «Зенита» у «Ростова» могут стать чемпионами.

Дополнительная премия никогда не помешает, конечно. «Быки» и без денег захотят обыграть «Динамо». Многие говорят, что третья сторона может стимулировать, но они это делают для хорошей игры, победы. Такие моменты были, есть и, наверное, будут всегда», — приводит слова Белоуса Legalbet.

 
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На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Матчи 30-го тура РПЛ пройдут 25 мая. «Краснодар» на своем поле сыграет против «Динамо», а «Зенит» проведет домашнюю встречу с «Ростовом».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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