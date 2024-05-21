Белоус: «Краснодар» захочет обыграть «Динамо» и без денег от «Зенита»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал возможную финансовую поддержку «Краснодара» со стороны «Зенита» в случае победы «быков» над «Динамо» в 30-м туре РПЛ.

«Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар». Но «быки» нуждаются в победе, как в воздухе. Они в случае победы над «Динамо» и не выигрыше «Зенита» у «Ростова» могут стать чемпионами.

Дополнительная премия никогда не помешает, конечно. «Быки» и без денег захотят обыграть «Динамо». Многие говорят, что третья сторона может стимулировать, но они это делают для хорошей игры, победы. Такие моменты были, есть и, наверное, будут всегда», — приводит слова Белоуса Legalbet.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Матчи 30-го тура РПЛ пройдут 25 мая. «Краснодар» на своем поле сыграет против «Динамо», а «Зенит» проведет домашнюю встречу с «Ростовом».