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Тарханов: «Своей работой Семак заслужил новый контракт с «Зенитом»

Владислав Корегин
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.

— Про новый контракт Семака уже давно объявлено. Правильно, что клуб продлевает с ним соглашение. Вспомните, сколько работал в «Спартаке» Романцев, сколько титулов выиграл за десять с лишним лет.

— Почему руководители «Зенита» объявили о продлении Семака в тот момент, когда команда находилась в кризисе?

— Это не кризис, на мой взгляд. Просто силы команд в чемпионате подравнялись. «Зенит» стал слабее после ухода Малкома и Кузяева, другие, наоборот, подтянулись.

— Не видите смысла менять Семака в «Зените»?

— Нет, а зачем? Он там все выигрывает, дает результат. Заслужил своей работой новый контракт. То, что конкуренция в чемпионате возросла, этому только порадоваться можно, — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что 25 мая «Зенит» подпишет с Семаком новый контракт сроком на 5 лет с повышением зарплаты.

48-летний специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством команда стала пятикратным чемпионом России.

В текущем сезоне петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 29 матчах. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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