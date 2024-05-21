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Чанов оценил решение ЦСКА продлить контракт с Акинфеевым

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил решение руководства красно-синих продлить контракт с голкипером клуба Игорем Акинфеевым.

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время 38-летний вратарь подпишет новый контракт с армейцами.

«Ну я в принципе не сомневался. Я уже рассказывал, что так и будет. Так и получилось. Ничему не удивлен.

Соответствует ли по-прежнему Акинфеев уровню ЦСКА? А кто его переиграл, скажите мне? Футбол и спорт — это конкуренция. Кто вышел и начал играть лучше него? Вопросов не возникает. Он играть хочет. А это — самое важное. А играть он умеет. И дай Бог, чтобы кто-то сейчас подтянулся на его уровень. А тот, кто будет рядом, — такие, как Слава Тороп, — они не только начинают играть все больше, а самое главное — они учатся рядом у такого мэтра», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России и по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, в сезоне-2004/05 голкипер выиграл с красно-синими Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и отыграл 8 встреч на ноль.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
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 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
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