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Сегодня, 18:15

Губернатор Воронежской области сообщил, что временный стадион «Факела» готов на 98%

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил строящийся временный стадион «Факела».

На этой арене местная команда будет выступать во время реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

«Наш стадион «Факел» почти готов. Побывал сегодня на стройке и проверил ход работ.

Газон уложен, на поле выполнена разметка. На Северной и Южной трибунах уже установлены сиденья. Готовность объекта 98%. На стройплощадке ежедневного трудятся более 300 человек.

Получился современный объект для футбольной инфраструктуры области. Уверен, стадион оценят игроки команды «Факел» и наша молодежь — на стадионе смогут играть и детские спортивные школы, в том числе и академия «Факела», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Вместимость временного стадиона составит 10 тысяч мест. Ожидается, что на нем «Факел» будет выступать в следующем сезоне.

Источник: https://t.me/gusev_36/2212
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Названы каналы и комментаторы матчей последнего тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Константин Тюкавин

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