«Сочи» вылетел, но пять клубов все еще на грани. Расклады борьбы за выживание в РПЛ

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29-й тур дал ответ на один важный вопрос: «Сочи» не смог обыграть «Краснодар», поэтому потерял шансы на сохранение места в премьер-лиге. Однако решено еще далеко не все.

Никто из аутсайдеров не смог победить. «Балтика» уступила «Ростову» и существенно ухудшила свое положение: теперь калининградцы точно либо вылетят сразу, либо сыграют в стыковых матчах. «Факел» и «Пари НН» тоже не набрали очков в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА соответственно. «Урал» с «Оренбургом» устроили перестрелку в очной встрече (3:3) и вместе оказались за пределами опасной зоны.

За тур до конца чемпионата замыкающая шестерка РПЛ выглядит так:

Фото «СЭ»

Согласно регламенту РПЛ, при равенстве очков главным дополнительным показателем являются результаты очных встреч. Поэтому «Урал» находится выше «Оренбурга», а «Факел» опережает «Пари НН».

«Урал» — 30 очков

Оставшийся матч: ЦСКА (г)

Команда Виктора Гончаренко точно не вылетит напрямую, но еще может попасть в стыковые встречи. Чтобы их избежать, «Уралу» необходимо побеждать ЦСКА в гостях: в этом случае черно-оранжевые точно займут 11-е место.

Ничья заставляет екатеринбуржцев смотреть на других. В этом случае «Уралу» будет достаточно, если хотя бы два из трех конкурентов («Оренбург», «Факел», «Пари НН») потеряют очки в финальный день чемпионата.

Поражение устроит черно-оранжевых только в том случае, если минимум два из трех конкурентов также проиграют. Если три команды наберут равное число очков («Урал», «Оренбург», «Факел» или «Урал» «Оренбург», «Пари НН»), то для распределения мест будут учитываться результаты очных встреч. Возможны два варианта расклада, и в обоих екатеринбуржцы попадают в спасительную двойку:

Фото «СЭ»

Фото «СЭ»

«Оренбург» — 30 очков

Оставшийся матч: «Спартак» (д)

Ситуация «Оренбурга» похожа на ту, в которой оказался «Урал». Команде Давида Деограсии так же, как и черно-оранжевым, достаточно победить в последнем туре «Спартак» — и можно расслабиться.

Но дальше — сложнее. Если «Оренбург» играет вничью, то надо будет следить за результатами конкретных противников. Бело-синих устроит, если сойдутся два из трех факторов: поражение «Урала», потеря очков «Факелом», потеря очков «Пари НН».

Поражение почти наверняка отправит «Оренбург» в стыки. У него нет преимущества ни над кем из конкурентов, поэтому при равенстве очков с «Уралом», «Факелом» и «Пари НН» команда Деограсии будет аутсайдером. Поражение от «Спартака» устроит «Оренбург» только при одном раскладе: если в 30-м туре проиграют и «Факел», и «Пари НН».

«Факел» — 29 очков

Оставшийся матч: «Ахмат» (д)

«Факел» еще может вылететь напрямую: у «Балтики» есть преимущество над воронежцами по результатам очных встреч, поэтому при равенстве очков калининградцы будут выше. Но это касается лишь того расклада, при котором идентичное количество баллов наберут только эти два клуба. О закрутке с участием «Факела», «Пари НН» и «Балтики» — чуть ниже (спойлер — воронежцы в ней напрямую не вылетают).

«Факел» еще и может спастись без участия в стыковых матчах. Для этого воронежцам надо побеждать «Ахмат» и надеяться, что два из трех прямых конкурентов («Пари НН», «Оренбург» и «Урал») потеряют очки.

Есть и еще два теоретических плана спасения. Первый описан выше: «Факел», «Урал» и «Оренбург» набирают по 30 очков, и воронежцы по результатам очных встреч финишируют на 11-м месте.

Второй план — ничьи «Факела» и «Пари НН», а также поражения «Урала» с «Оренбургом». В этом случае сразу у четырех команд будет равенство по очкам, но воронежцы в этой закрутке получат преимущество по результатам очных встреч в мини-таблице ниже:

Фото «СЭ»

Другими словами, если у четырех команд будет равенство по очкам, то напрямую спасутся «Факел» и «Пари НН», а в стыки отправятся «Урал» и «Оренбург».

«Пари НН» — 29 очков

Оставшийся матч: «Крылья Советов» (г)

Поражение в матче с ЦСКА усугубило положение «Пари НН». Волжане все еще могут вылететь напрямую. Это произойдет, если команда Саши Илича проиграет, а «Балтика» — победит. В данном случае результат встречи «Факела» не имеет значения: при любом раскладе «Пари НН» финиширует 15-м, так как по личным встречам его обходят и балтийцы, и воронежцы.

Фото «СЭ»

Ничья гарантирует «Пари НН» как минимум стыковые матчи, а может и сразу отправить волжан в отпуск: выше описан сценарий, при котором равное число очков набирают четыре клуба и команда Саши Илича спасается. В тройке «Урал», «Оренбург», «Пари НН» преимущество тоже будет у «Нижнего».

Победа позволит волжанам забронировать место в РПЛ в том случае, если хотя бы два из трех конкурентов потеряют очки.

«Балтика» — 26 очков

Оставшийся матч: «Локомотив» (д)

«Балтика» имеет шанс спастись только через переходные матчи. Чтобы туда попасть, команде Сергея Игнашевича надо не только побеждать «Локомотив», но и надеяться на поражение «Факела» от «Ахмата» или «Пари НН» от ЦСКА. У калининградцев есть преимущество в очных встречах над каждым из конкурентов, поэтому шанс спастись есть.

«Сочи» — 23 очка

Оставшийся матч: «Рубин» (г)

«Сочи» потерял все надежды в субботу, уступив «Краснодару». Теперь черноморцы могут только взобраться на 15-е место, но едва ли это имеет значение для команды Роберта Морено. Формально отметим, что «Сочи» для ухода с последней строчки надо обыгрывать «Рубин» и рассчитывать на поражение «Балтики» от «Локомотива». По личным встречам преимущество у южан.