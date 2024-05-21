Агент Сафонов: Не удивлюсь, если «Боруссия» действительно интересуется Сперцяном. Эдуард — игрок хорошего уровня»

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в дортмундскую «Боруссию».

Во вторник, 21 мая, стало известно о том, что немецкий клуб рассматривает кандидатуру 23-летнего футболиста в качестве замены Марко Ройсу.

«Сперцян с Ройсом играют на разных позициях, но в целом я не удивлюсь, если «Боруссия» им действительно интересуется. Эдуард — игрок хорошего уровня, лидер сборной Армении.

Относительно того, подходит ли Сперцяну Бундеслига, то думаю, что он заиграет в любом чемпионате. Про его соотечественника Генриха Мхитаряна тоже многие думали, что он нигде за рубежом не заиграет. А Мхитарян себя проявил с наилучшей стороны и в Германии, и в Англии, и в Италии. Так что не вижу проблем с адаптацией Сперцяна», — цитирует Сафонова Vprognoze.ru.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами. Контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.