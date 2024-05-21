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Сегодня, 19:07

Самедов отреагировал на штраф за оскорбление судьи: «Получил наказание и солидарен с ним»

Зарина Халимхонова
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на штраф за оскорбление судьи в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Во вторник, 21 мая, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов заявил, что Самедов оштрафован на 50 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес арбитра Кирилла Большакова.

«Я присутствовал на заседании. Как раз находился в Москве. Присутствие на заседании — удобно для всех. Мы разобрали эпизод. Было личное общение: меня выслушали, я выслушал комиссию. Я получил наказание и солидарен с ним. Все нормально», — сказал Самедов «СЭ».

На данный момент «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 29 очков.

25 мая воронежский клуб проведет домашний матч против «Ахмата».

Александр Самедов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
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