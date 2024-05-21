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Агент Рыбуса: «Звонят клубы и спрашивают о Мацее, но конкретики ни от кого пока не было»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса Роман Орещук рассказал «СЭ» об интересе к поляку со стороны других клубов.

«Звонят клубы и спрашивают о Мацее, но конкретики ни от кого пока не было. Все хотят дождаться конца чемпионата, а потом что-то решать. Мы готовы и открыты к предложениям, а что будет на самом деле, пока тяжело готовить. Интерес других российских клубов? Ну как интересы, просто клубы звонят и спрашивают: «А подписал он контракт с «Рубином»?» На ответный вопрос о возможном предложении клубы отвечают: «Нет, просто интересно». Пока так все складывается», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний Рыбус в сезоне-2023/24 провел 7 матчей за казанцев во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. «Рубин» после 29 туров РПЛ набрал 41 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Мацей Рыбус
Роман Орещук
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Агент Рыбуса заявил, что пока не общался с «Рубином» на счет продления контракта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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