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Пацай — о совмещении Адиевым постов в «Ахмате» и сборной Казахстана: «Правильнее выбрать что-то одно»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной Казахстана Сергей Пацай поделился мыслями о совмещении россиянином Магомедом Адиевым должностей главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата».

«Очень рад за Магомеда Адиева и его штаб — там мои хорошие друзья, поэтому следил за «Ахматом». Что касается его дальнейшей работы, то, думаю, все-таки, правильнее было бы, опять же, на мой взгляд, выбрать что-то одно. Как говорится, на двух стульях не усидишь», — цитирует Пацая Legalbet.kz.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Главным тренером «Ахмата» он стал 5 апреля 2024 года. Ранее сообщалось, что грозненский клуб хочет оставить 46-летнего специалиста главным тренером на следующий сезон. Его соглашение с «Ахматом» рассчитано до 30 июня.

Источник: Legalbet.kz
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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1
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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 - : -
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