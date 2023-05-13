Защитник «Урала» Бевеев получил травму во время празднования гола в ворота «Оренбурга»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев во время празднования гола в ворота «Оренбурга» в матче 27-го тура чемпионата России получил травму.

На 89-й минуте игры хозяева победу, благодаря автоголу Кирилла Капленко. Бевеев, празднуя гол, получил локтем по лицу от Артема Мамина.

Защитник «Урала» Бевеев получил травму во время празднования гола в ворота «Оренбурга». Скриншот трансляции.

«Урал» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1 и одержал первую домашнюю победу в РПЛ в 2023 году.