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Сегодня, 17:21

Камоцци считает, что Дзюба и Смолов уже не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ

Алина Савинова
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе и форварде «Динамо» Федоре Смолове.

«Дзюба и Смолов — хорошие нападающие, несколько лет назад они были лучшими в России. Но сейчас их карьеры близятся к завершению. Это нормально, что уровень их игры падает. На данный момент Дзюба и Смолов уже не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ, поэтому на них не будет спроса среди команд из топ-8», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 26 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. На счету 34-летнего Смолова 6 забитых мячей и 5 голевых передач в 33 играх за бело-голубых.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
Франко Камоцци
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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