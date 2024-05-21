Российские саночники приступили к подготовке к предолимпийскому сезону

Сборная России по санному спорту начала подготовку к предолимпийскому сезону.

«Мы приступили к подготовке к новому сезону, уже три дня тренируемся в Кисловодске, — цитирует ТАСС главного тренера сборной Сергея Чудинова. — На сбор вызваны практически все, кто был включен в состав национальной команды на сезон-2024/25, за исключением тех, кто учится в вузах и сейчас готовится к сдаче экзаменов».

Сбор проходит в Кисловодске и завершится 1 июня. После этого спортсмены поедут на олимпийскую трассу в Сочи.

В марте 2022 года Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.