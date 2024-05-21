«Когда я играл в России, ситуация в мире была другой!» Вернблум извинился за выступления за ЦСКА
За более чем два года мирового политического кризиса фанаты российского спорта уже привыкли к извинениям от атлетов, ранее выступавших в нашей стране. Но теперь получилось немного неожиданно — прощения у сограждан попросил легендарный шведский экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.
Впрочем, трехкратный чемпион России, известный склонностью к иронии, сделал это в своем стиле. Собственную колонку для шведского издания Sport Bladet он начал так: «Как бы выразиться, чтобы не сойти с рельсов... Что ж, давайте попробуем. Начнем с того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сейчас, и если я кого-то оскорбил, то смиренно извиняюсь».
От футболиста, который известен своим несгибаемым характером и для которого ЦСКА — важнейший клуб в карьере (224 матча), слышать такое немного странно. Неудивительно, что в российских медиа тему сразу же принялись обсуждать. Но, возможно, делать это пока преждевременно — существует и вторая версия перевода.
«...если я наступлю кому-то на пятки, то сейчас же смиренно извинюсь» — в контексте статьи, в которой Вернблум рассказывает о своей бытности игроком ЦСКА (и прикладывает добрые фотографии!), это выглядит уже не как извинения, а как предупреждение для тех, кого текст может оскорбить.
Извинялся ли Вернблум или нет, установить трудно. Но если да — удивляться нечему, такой тренд существует уже давно. Соотечественник Понтуса, баскетболист Йеребко, в прошлом году тоже просил прощения за переход ЦСКА в 2022 году: «Я хочу извиниться. Все пошло не так, но я не могу винить никого, кроме себя. Что я хочу сказать шведам, так это то, что я извиняюсь. Я сделал совершенно неправильный выбор, думал только о баскетболе, и он оказался неверным».
Латвийский хоккеист Даугавиньш, ранее выступавший в «Спартаке», тоже высказался в мае 2024-го: «Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду».
Извинения приносил даже вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон — за несостоявшийся допуск юношеских сборных России. Он, кстати, тоже швед. «Сожалею о том, что моя позиция в УЕФА как представителя шведской спортивной конфедерации и принятое там решение были истолкованы в том смысле, что я перестал отстаивать нашу общую позицию».
Ну и не вспомнить про экс-вратаря хоккейного «Спартака» Доминика Гашека тоже нельзя: «Это был замечательный опыт, я проделал отличную работу для «Спартака». И тогда, в 2010-2011 годах, я не мог и представить, каким путем Россия пойдет. Считаю ли ошибкой, что тогда играл за российский клуб? Ну, оборачиваясь назад, я бы сказал, что да, это было неправильно».
Но в случае с Вернблумом, кажется, нужно дождаться более развернутого комментария.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4