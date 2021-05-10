«Ювентус» может быть исключен из серии А, если не выйдет из Суперлиги

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что «Ювентус» ждут жесткие санкции, если команда не покинет Суперлигу. Клубу может даже грозить исключение из серии А, пишет в Twitter журналист Джованни Капуано.

Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня турнир был приостановлен. Некоторые клубы уже объявили о выходе из турнира, но «Ювентус» с такими заявлениями пока не выступал.

Некоторое время назад «Реал», «Барселона» и «Ювентус» опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление по поводу непоследовательных действий остальных клубов-основателей Суперлиги. Также три клуба рассказали о давлении и угрозах, которые они получают.