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«Ювентус» может быть исключен из серии А, если не выйдет из Суперлиги

16:51
Эмблема «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус».
Эмблема «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус».
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Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что «Ювентус» ждут жесткие санкции, если команда не покинет Суперлигу. Клубу может даже грозить исключение из серии А, пишет в Twitter журналист Джованни Капуано.

Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня турнир был приостановлен. Некоторые клубы уже объявили о выходе из турнира, но «Ювентус» с такими заявлениями пока не выступал.

Некоторое время назад «Реал», «Барселона» и «Ювентус» опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление по поводу непоследовательных действий остальных клубов-основателей Суперлиги. Также три клуба рассказали о давлении и угрозах, которые они получают.

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