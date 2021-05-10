«Салернитана» пробилась в серию А на следующий сезон
17:28
«Салернитана» обыграла «Пескару» со счетом 3:0 в заключительном, 38-м туре серии B и завоевала право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу.
«Салернитана», набрав 69 очков, финишировала в таблице на втором месте и гарантировала себе прямую путевку в серию А. На третьем месте осталась «Монца» (64), владельцем которого является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, команда будет играть в стыковых матчах.
Ранее место в высшем дивизионе чемпионата Италии обеспечил себе «Эмполи».
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