«Салернитана» пробилась в серию А на следующий сезон

«Салернитана» обыграла «Пескару» со счетом 3:0 в заключительном, 38-м туре серии B и завоевала право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу.

«Салернитана», набрав 69 очков, финишировала в таблице на втором месте и гарантировала себе прямую путевку в серию А. На третьем месте осталась «Монца» (64), владельцем которого является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, команда будет играть в стыковых матчах.

Ранее место в высшем дивизионе чемпионата Италии обеспечил себе «Эмполи».

«Салернитану» могут не пустить в серию А