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«Салернитану» могут не пустить в серию А

16:05
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«Салернитана», занимающая второе место в серии В за тур до финиша чемпионата, может быть лишена права повыситься в классе, сообщает Calcio e Finanza.

Все дело в том, что президент «Лацио» Клаудио Лотито является сводным братом Марко Меццаромы, президента «Салернитаны», активно помогал ему в возрождении клуба после банкротства в 2011 году, и, как уверены в Италии, по-прежнему участвует в финансовой жизни клуба из окрестностей Неаполя.

По итальянским законам категорически запрещено участие в одном дивизионе не только команд, принадлежащих одному владельцу, но и имеющих любые финансовые связи.

Таким образом, если Лотито не подтвердит свою непричастность или не откажется от связей с «Салернитаной» в будущем, дорога в высшее общество для «морских коньков» будет закрыта.

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина уже официально подтвердил, что в случае выхода в серию А, «Салернитана» при сохранении своего нынешнего положения в руководстве, будет оставлена в серии В или вообще отстранена от чемпионата.

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