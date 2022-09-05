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5 сентября, 16:02

Лукаку отправился на лечение в Бельгию

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Ромелу Лукаку покинул расположение «Интера». Он улетел в Бельгию, где пройдет краткосрочный курс лечения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее бельгийскому форварду диагностировано растяжение связок левого бедра.

Его участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 7 сентября, остается под большим вопросом.

В текущем сезоне Лукаку провел за «Интер» 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ромелу Лукаку
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
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Кремонезе – Сассуоло
 0 : 0
4.09 16:00
Специя – Болонья
 2 : 2
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 2 : 1
4.09 21:45
Удинезе – Рома
 4 : 0
5.09 19:30
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Наполи

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