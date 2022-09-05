Лукаку отправился на лечение в Бельгию

Нападающий Ромелу Лукаку покинул расположение «Интера». Он улетел в Бельгию, где пройдет краткосрочный курс лечения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее бельгийскому форварду диагностировано растяжение связок левого бедра.

Его участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 7 сентября, остается под большим вопросом.

В текущем сезоне Лукаку провел за «Интер» 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.