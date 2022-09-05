«Ювентус» представил третий комплект формы на сезон-2022/23

«Ювентус» представил третий комплект формы, в котором он планирует выступать на протяжении сезона-2022/23.

Новая форма, разработанная вместе с Adidas, будет представлена 11 сентября на «Альянц Стэдиум». В этот день «Ювентус» примет «Салернитану» в 6-м туре чемпионата Италии.

В третьей форме используются два цвета, которые характеризуют историю клуба — розовый и синий. Они соединены вместе и создают уникальный узор калейдоскопа.

Третий комплект формы «Ювентуса». ФК «Ювентус»

Как и в первом и втором комплектах, здесь также есть переплетенные звезды, которые являются символом магии, олицетворяющей историю «Ювентуса». В третьей форме звезда — это часть калейдоскопического узора. Синие акценты на воротнике и манжетах рукавов дополняют белые полоски на плечах и белые логотипы, которые выделяются на фоне яркой футболки.