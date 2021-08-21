Аллегри: «Роналду сказал мне, что останется в «Ювентусе»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что нападающий Криштиану Роналду останется в туринской команде.
«Роналду всегда хорошо тренировался, я только читаю сплетни в газетах. Он никогда не говорил нам, что хочет уехать. Роналду сказал мне, что останется в «Ювентусе», — цитирует Аллегри Sky Sports.
Ранее сам португалец выступил с обращением в Instagram, в котором призвал прекратить слухи о том, что он может покинуть команду из Турина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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