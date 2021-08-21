Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Чемпионат Италии, 1-й тур: расписание и результаты матчей

09:10
Алексей Миранчук. Фото instagram.com/atalantabc
Алексей Миранчук. Фото instagram.com/atalantabc
Теги:
Сегодня, 21 августа, в Италии стартует чемпионат серии А.

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в первом туре сыграет против «Торино» в гостях.

«Фиорентина» Александра Кокорина сыграет против «Ромы», в которую перешел экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

21 августа, суббота

«Верона» — «Сассуоло»

Начало матча — 19:30

Верона — Сассуоло

«Интер — Дженоа«

Начало матча — 19:30

Интер — Дженоа

«Эмполи» — «Лацио»

Начало матча — 21:45

Эмполи — Лацио

«Торино» — «Аталанта»

Начало матча — 21:45 (Матч ТВ — 21.40)

Торино — Аталанта

22 августа, воскресенье

«Болонья» — «Салернитана»

Начало матча — 19:30

Болонья — Салернитана

«Удинезе» — «Ювентус»

Начало матча — 19:30

Удинезе — Ювентус

«Наполи» — «Венеция»

Начало матча — 21:45

Наполи — Венеция

«Рома» — «Фиорентина»

Начало матча — 21:45

Рома — Фиорентина

23 августа, понедельник

«Кальяри» — «Специя»

Начало матча — 19:30

Кальяри — Специя

«Сампдория» — «Милан»

Начало матча — 21:45

Сампдория — Милан

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

Трансляции всех матчей чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть на сайте «Матч ТВ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия ввела дополнительные санкции против Украины
Морских змей уличили в желании не убивать людей, а насиловать их
Почему маньяк вернул тело Насти Муравьевой
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд