Чемпионат Италии, 1-й тур: расписание и результаты матчей
«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в первом туре сыграет против «Торино» в гостях.
«Фиорентина» Александра Кокорина сыграет против «Ромы», в которую перешел экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.
21 августа, суббота
Начало матча — 19:30
Начало матча — 19:30
Начало матча — 21:45
Начало матча — 21:45 (Матч ТВ — 21.40)
22 августа, воскресенье
Начало матча — 19:30
Начало матча — 19:30
Начало матча — 21:45
Начало матча — 21:45
23 августа, понедельник
Начало матча — 19:30
Начало матча — 21:45
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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