Криштиану Роналду призвал прекратить слухи о возможном уходе из «Ювентуса» в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил со специальным заявлением в Instagram. Он призвал прекратить распространять слухи о его возможном уходе из туринского клуба и подчеркнул, что не собирается возвращаться в «Реал».

«Все, кто меня знают, знают, как я сфокусирован на работе. Меньше слов — больше дела. Это мой девиз на протяжении всей карьеры. Но, учитывая, сколько всего было сказано и написано, я должен высказать свою позицию.

Все эти фривольные разговоры в прессе о моем будущем являются не только неуважением ко мне, но еще большим неуважением к клубам, которые фигурируют в этих историях. Как и к игрокам и тренерам.

Моя история в «Реале» закончена. Все сказано. Все трофеи, титулы и рекорды подсчитаны. Они хранятся в музее клуба на «Сантьяго Бернабеу». И навсегда остались в памяти. Я всегда сохраню огромную любовь и уважение к этому клубу. И истинные болельщики «Реала» всегда будут помнить, чего я достиг вместе с командой.

Но в последнее время все чаще стали появляться различные слухи о моем возможном уходе в тот или иной клуб. Самое важное, что никто не хотел узнать настоящей правды.

И сейчас я прерываю свое молчание, чтобы сказать людям, что не позволю больше играть со своим именем. Я остаюсь сфокусирован на своей карьере и работе. А все остальное? Это лишь пустые разговоры», — написал португалец.

36-летний Криштиану Роналду выступал в «Реале» с 2009 по 2018 год, после чего перешел в «Ювентус». Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.