«Месси — сукин сын». Болельщики «ПСЖ» в ярости, остальной мир — за аргентинца
Французский RMC Sport подорвал футбольное пространство новостью об отстранении Лионеля Месси от тренировок и игр «ПСЖ» на две недели. На следующий день после проигрыша «Лорьяну» (1:3) парижане провели тренировку, на которой отсутствовал аргентинец — к тому моменту он уже улетел в Саудовскую Аравию якобы без разрешения клубных боссов. Действия Лео повлияли на решение «ПСЖ» не продлевать контракт с игроком, который истекает летом, сообщает L'Equipe.
По мнению журналиста газеты Лоика Танзи, этот шаг сыграет на руку тренерскому штабу. Уход Месси развяжет руки Кристофу Гальтье и Луишу Кампушу в создании новой команды. Он считает, что Лионель заставлял всех подстраиваться под него, из-за чего «ПСЖ» просел в командной динамике, прессинге и других аспектах. Теперь клуб настроится на подписании французской молодежи (на что Кампуш изначально и рассчитывал), а не именитых игроков.
Танзи отметил, что владельцы намерены руководствоваться правилом «Нет никого важнее клуба» и прекратить нянчиться с игроками. Они готовы наказывать даже звездных футболистов за нарушение дисциплины. Хотя клуб будет отдельно оценивать тяжесть проступков: того же Килиана Мбаппе за публичную критику «ПСЖ» наказали менее сурово.
Болельщикам клуба это оказалось недостаточно. L'Equipe сообщил, что в среду ультрас парижан собрались у штаб-квартиры «ПСЖ» и скандировали оскорбительные кричалки в сторону Месси. Аргентинца называли «сукином сыном», требуя его ухода: «Нам надоели наемники, нам нужно избавиться от Месси». Ультрас обошлись несколькими дымовыми шашками и нецензурной бранью, а потом разошлись.
Испаноязычные СМИ отреагировали на новости менее категорично. Mundo Deportivo акцентировало внимание на том, что это не «ПСЖ» отказался от Месси — это Лионель отказался от парижского клуба. Согласно инсайду испанского медиа, футболист еще в прошлом месяце отказался продлевать контракт. Лео разочаровался в проекте Кампуша и не видел в нем перспективы, а также расстроился из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Испанская As считает, что после отлета Месси в «ПСЖ» не осталось ни одного человека, который проголосует за продление контракта с аргентинцем.
Освещая конфликт Месси с фанатами парижан издание Sports.es написало: «Плохие времена для «ПСЖ». Эксперт испанского телеканала El Chiringuito Кристобаль Сориа осудил действия парижского клуба. «Скажу достаточно коротко то, что никого не расстроит и что поймет весь мир: уважение к его величеству Лео Месси больше, чем ко всему «ПСЖ». Он считает, что болельщики и руководство должны быть благодарны Лионелю за то, что он носит футболку парижан, а не обкладывать его санкциями.
Аргентинские журналисты пошли по стопам Сориа и ожидаемо встали на сторону национальной иконы. Издание Ole считает, что Лионеля сделали козлом отпущения, которого, несмотря на лучшую статистику в команде, продолжают критиковать за неудачи. «Те же самые, кто сделал все, чтобы заполучить его, баловали и давали все удобства перед ЧМ в Катаре, сегодня взорвались, увидев Месси в Саудовской Аравии». Аргентинские журналисты считают, что факт сотрудничества Месси с саудовцами, конкурентами катарцев, тоже сыграл важную роль.
Комментируя действия ультрас, Ole называет их действия «предосудительными». «Это событие является частью большого конфликта, который переживает Лео в эти часы. Действия «ПСЖ» стали точкой невозврата».
Читатели сайта уверены, что «ПСЖ» погорячился с санкциями. Ole провело опрос среди пользователей: 54% посчитали решение клуба «сумасшедшим», 18% посчитали его просто чрезмерным, а оставшиеся 28% нашли его логичным.
В одном СМИ сходятся: Месси точно не останется в Париже. Другой вопрос: куда он перейдет. Подавляющее большинство делает ставку на «Барселону». Но, возможно, Дэвид Бэкхем реализует мечту и привезет семикратного обладателя «Золотого мяча» в МЛС?
Артем Никулин
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|
3
|Ланс
|33
|20
|9
|4
|55-25
|69
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|
6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
9
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|
10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
11
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|
14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|
15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
16
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
17
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
|6.05
|18:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|6.05
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|6.05
|22:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|7.05
|14:00
|
Анже – Монако
|- : -
|7.05
|16:00
|
Аяччо – Тулуза
|- : -
|7.05
|16:00
|
Осер – Клермон Фут
|- : -
|7.05
|16:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|7.05
|16:00
|
Нант – Страсбур
|- : -
|7.05
|18:05
|
Лион – Монпелье
|- : -
|7.05
|21:45
|
Труа – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2