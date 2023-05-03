«ПСЖ» отстранил и оштрафовал Месси. Это конец отношений?
Лео Месси отстранен от команды, сообщает RMC Sport. Одному из лучших футболистов в истории попросту запретили тренироваться и играть, а также перестанут выплачивать зарплату — таково наказание сроком на две недели. С учетом масштаба личности и контекста ситуация нерядовая. Что же произошло в Париже и что будет дальше?
Причина конфликта — поездка в Саудовскую Аравию
У «ПСЖ» непростая весна — команда проиграла в чемпионате уже три матча в последних шести турах и все еще не решила вопрос с титулом. Третье поражение случилось в игре с «Лорьяном» в конце апреля, и как раз после этой встречи Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию. С этой страной его связывает спонсорский контракт: Лео — туристический посол саудовцев и получает за это около 25 миллионов долларов в год. Так что аргентинец отлучился по коммерческим делам, несмотря на поражение, чем и взбесил клубных боссов.
Во-первых, согласно договоренности, Лео мог улететь только в случае, если команда победит или сыграет вничью. Однако «ПСЖ» проиграл, так что Месси нарушил договоренность. Во-вторых, его партнерство с саудовцами наверняка напрягает владельцев «ПСЖ» еще и потому, что парижане плотно аффилированы с Катаром — одним из злейших политических соперников аравийцев. Наконец, медиа в последние месяцы активно отправляют аргентинца в чемпионат Саудовской Аравии, играть вместе с Роналду — рекламную поездку можно расценить как способ давления на парижан при продлении контракта.
Получается, Месси нарушил клубные правила и улетел рекламировать фактически враждебную к владельцам «ПСЖ» страну в то время, когда должен был тренироваться в Париже. Пока одноклубники вкалывали из-за поражения, Лео выставлял хвалебные посты о Саудовской Аравии в соцсетях — а болельщики еще и начали спекулировать на теме, рассуждая о переходе в новый чемпионат. Так что боссы разозлились весьма ожидаемо.
Санкции от «ПСЖ»
О наказании для Лео стало известно практически сразу. Французские медиа писали о том, что Месси подвергнется санкциям еще тогда, когда футболист был в Саудовской Аравии. Вопрос был в строгости.
И, кажется, наказали Лионеля максимально сурово. Так, Месси две недели не будет тренироваться с командой, принимать участия в играх, а также ему не выплатят зарплату за это время. Фактически аргентинец остался без клуба до 16 мая и пропустит две игры чемпионата Франции.
Ведущие французские издания подали наказание как справедливое — согласно инсайдам, президент клуба Насер Аль-Хелаифи был разозлен и убежден, что ни один игрок не может быть выше клуба, преференций отдельному футболисту быть не должно — даже если его зовут Лионель Месси.
«Никто не может быть выше «ПСЖ». Болельщики злятся на игру и отсутствие дисциплины, и это не очень хороший пример. Месси ничем не отличается от кого-либо еще. Если вы улетаете за тысячи километров по коммерческому делу, вам нужно разрешение от клуба. Есть линии, которые нельзя пересечь», — анонимно сказал один из источников французских медиа в «ПСЖ».
Реакция Лео и конец истории
О реакции футболиста трудно судить — если верить инсайдам, официального извещения он еще не получил. Однако история чуть сложнее, чем кажется, и небольшое оправдание у Месси есть. Так, во Франции сообщают, что он уже дважды переносил путешествие в Саудовскую Аравию из-за результатов, и откладывать больше не мог — якобы в стране, где он является туристическим послом, дальше настанет дикая жара и отправиться туда Лео не сможет.
Поэтому он запланировал решить коммерческие дела 1 мая и якобы даже договорился об этом с клубными боссами, включая Аль-Хелаифи. И даже когда он улетал, все еще было в силе — а запрет якобы ввели чуть ли не задним числом, когда Месси уже был в Саудовской Аравии и вернуться обратно никак не мог.
Неизвестно, правда это или нет — но очень похоже, что отношения Лео и «ПСЖ» окончательно испортились. Каталонские инсайдеры пишут о том, что Месси больше не сыграет за парижан и постарается заключить контракт с другим клубом, одним из основных вариантов является «Барселона». Как сообщается, эксцесс не повлиял на решительность парижан продлить соглашение с аргентинцем, но, по мнению L`Equipe, это очень маловероятно.
Еще интереснее, что «ПСЖ» может стать чемпионом как раз в отсутствие Лео и это, вероятно, будет финиш его французской карьеры. А как вы считаете — справедливо ли отстранили Месси или парижане перегнули палку в отношении легендарного игрока?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|
3
|Ланс
|33
|20
|9
|4
|55-25
|69
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|
6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
9
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
10
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|
11
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|
14
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
15
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
16
|Нант
|32
|6
|14
|12
|35-46
|32
|
17
|Брест
|32
|7
|11
|14
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
|28.04
|22:00
|
Страсбур – Лион
|1 : 2
|29.04
|18:00
|
Лилль – Аяччо
|3 : 0
|30.04
|14:00
|
Монако – Монпелье
|0 : 4
|30.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ренн – Анже
|4 : 2
|30.04
|16:00
|
Труа – Ницца
|0 : 1
|30.04
|18:05
|
ПСЖ – Лорьян
|1 : 3
|30.04
|21:45
|
Марсель – Осер
|2 : 1
|2.05
|22:00
|
Тулуза – Ланс
|0 : 1
|3.05
|22:00
|
Брест – Нант
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2