Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Скандалы

Сегодня, 00:15

«ПСЖ» отстранил и оштрафовал Месси. Это конец отношений?

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
1/3
Правильно ли поступил клуб?

Лео Месси отстранен от команды, сообщает RMC Sport. Одному из лучших футболистов в истории попросту запретили тренироваться и играть, а также перестанут выплачивать зарплату — таково наказание сроком на две недели. С учетом масштаба личности и контекста ситуация нерядовая. Что же произошло в Париже и что будет дальше?

Причина конфликта — поездка в Саудовскую Аравию

У «ПСЖ» непростая весна — команда проиграла в чемпионате уже три матча в последних шести турах и все еще не решила вопрос с титулом. Третье поражение случилось в игре с «Лорьяном» в конце апреля, и как раз после этой встречи Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию. С этой страной его связывает спонсорский контракт: Лео — туристический посол саудовцев и получает за это около 25 миллионов долларов в год. Так что аргентинец отлучился по коммерческим делам, несмотря на поражение, чем и взбесил клубных боссов.

Во-первых, согласно договоренности, Лео мог улететь только в случае, если команда победит или сыграет вничью. Однако «ПСЖ» проиграл, так что Месси нарушил договоренность. Во-вторых, его партнерство с саудовцами наверняка напрягает владельцев «ПСЖ» еще и потому, что парижане плотно аффилированы с Катаром — одним из злейших политических соперников аравийцев. Наконец, медиа в последние месяцы активно отправляют аргентинца в чемпионат Саудовской Аравии, играть вместе с Роналду — рекламную поездку можно расценить как способ давления на парижан при продлении контракта.

Получается, Месси нарушил клубные правила и улетел рекламировать фактически враждебную к владельцам «ПСЖ» страну в то время, когда должен был тренироваться в Париже. Пока одноклубники вкалывали из-за поражения, Лео выставлял хвалебные посты о Саудовской Аравии в соцсетях — а болельщики еще и начали спекулировать на теме, рассуждая о переходе в новый чемпионат. Так что боссы разозлились весьма ожидаемо.

Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Санкции от «ПСЖ»

О наказании для Лео стало известно практически сразу. Французские медиа писали о том, что Месси подвергнется санкциям еще тогда, когда футболист был в Саудовской Аравии. Вопрос был в строгости.

И, кажется, наказали Лионеля максимально сурово. Так, Месси две недели не будет тренироваться с командой, принимать участия в играх, а также ему не выплатят зарплату за это время. Фактически аргентинец остался без клуба до 16 мая и пропустит две игры чемпионата Франции.

Лионель Месси. Американская мечта МЛС: все клубы скинутся на зарплату Месси. Насколько это реально?

Ведущие французские издания подали наказание как справедливое — согласно инсайдам, президент клуба Насер Аль-Хелаифи был разозлен и убежден, что ни один игрок не может быть выше клуба, преференций отдельному футболисту быть не должно — даже если его зовут Лионель Месси.

«Никто не может быть выше «ПСЖ». Болельщики злятся на игру и отсутствие дисциплины, и это не очень хороший пример. Месси ничем не отличается от кого-либо еще. Если вы улетаете за тысячи километров по коммерческому делу, вам нужно разрешение от клуба. Есть линии, которые нельзя пересечь», — анонимно сказал один из источников французских медиа в «ПСЖ».

Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Реакция Лео и конец истории

О реакции футболиста трудно судить — если верить инсайдам, официального извещения он еще не получил. Однако история чуть сложнее, чем кажется, и небольшое оправдание у Месси есть. Так, во Франции сообщают, что он уже дважды переносил путешествие в Саудовскую Аравию из-за результатов, и откладывать больше не мог — якобы в стране, где он является туристическим послом, дальше настанет дикая жара и отправиться туда Лео не сможет.

Поэтому он запланировал решить коммерческие дела 1 мая и якобы даже договорился об этом с клубными боссами, включая Аль-Хелаифи. И даже когда он улетал, все еще было в силе — а запрет якобы ввели чуть ли не задним числом, когда Месси уже был в Саудовской Аравии и вернуться обратно никак не мог.

Хави. Хави заслужил новый контракт. «Барселоне» не найти лучшего тренера, а Месси вернется только к бывшему одноклубнику

Неизвестно, правда это или нет — но очень похоже, что отношения Лео и «ПСЖ» окончательно испортились. Каталонские инсайдеры пишут о том, что Месси больше не сыграет за парижан и постарается заключить контракт с другим клубом, одним из основных вариантов является «Барселона». Как сообщается, эксцесс не повлиял на решительность парижан продлить соглашение с аргентинцем, но, по мнению L`Equipe, это очень маловероятно.

Еще интереснее, что «ПСЖ» может стать чемпионом как раз в отсутствие Лео и это, вероятно, будет финиш его французской карьеры. А как вы считаете — справедливо ли отстранили Месси или парижане перегнули палку в отношении легендарного игрока?

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
104
61
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или возвращение в «Барселону»?
L'Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси
«Барселона» не сомневается в своих шансах подписать контракт с Месси
RMC Sport: «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию
«ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию
В «ПСЖ» не разрешали Месси уезжать в Саудовскую Аравию. Игроки парижан шокированы его отъездом
Месси улетел в Саудовскую Аравию через три часа после поражения «Лорьяну»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оставить Бен Йеддера, Головина и молодежь. Остальным — до свидания». Что пишут во Франции про игру российского футболиста
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 0 : 1
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости