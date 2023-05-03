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Сегодня, 19:00

Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы

Отдел фото «СЭ»
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Футболист Лионель Месси.
Фото AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY
Фото Лео Месси с женой и детьми в Саудовской Аравии.

Месси отстранен «ПСЖ» на две недели. Звезде мирового футбола запретили тренироваться и играть за парижский клуб, причина — его самовольный отъезд в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» в чемпионате Франции.

Вместо тренировки аргентинец с супругой и сыновьями уехал из страны. Капитан чемпионов мира является послом Саудовской Аравии, где его ждали после игры.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

За это Месси лишится полумесячной зарплаты в парижском клубе. Но материальную потерю наверняка компенсирует министерство спорта и туризма Саудовской Аравии. Ведь Месси в качестве туристического посла саудовцев получает около 25 миллионов долларов в год.

В французском клубе разозлились еще и потому, что его руководство, катарцы, конкурент аравийцев во всех возможных сферах. Вероятно, демарш аргентинской звезды — попытка разрыва отношений с парижанами.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

В Эр-Рияде Лионель попозировал с Антонеллой Рокуццо на фоне исторических памятников страны.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

Побывал с детьми в местном зоопарке.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

И на конной ферме.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

Познакомился с правилами соколиной охоты.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

Поиграл с сыновьями в игровые автоматы.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

Судя по фото, эта поездка Месси удалась на славу!

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY
Лионель Месси
фото
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
17
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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4 тур
5 тур
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7 тур
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12 тур
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20 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 0 : 1
3.05 22:00
Брест – Нант
 2 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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