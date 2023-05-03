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Сегодня, 22:45

Супруга Рамоса старше его на 8 лет: у нее 4 ребенка, но ее сочной фигуре завидуют молодые

Отдел фото «СЭ»
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Фото Global Look Press
Как выглядит жена одного из самых известных испанских футболистов.

Воспользовавшись паузой между турами в чемпионате Франции, 37-летний испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отправился в Мадрид.

16 лет Рамос выступал за «Реал», но сейчас он приехал не на футбольный матч «королевского клуба», а на теннисный турнир.

Фото Reuters

На трибуне Рамос появился по традиции вместе со своей супругой Пилар Рубио.

Фото Reuters

Рубио — известная испанская журналистка и модель. В 2007 году великолепная брюнетка получала престижную испанскую премию в области ТВ, аналог нашего ТЭФИ, а в 2008-м и 2009-м признавалась известным таблойдом самой сексуальной ведущей.

Фото Getty Images

Пилар на восемь лет старше своего мужа. Они вместе с 2012 года.

Фото Getty Images

Свадьба состоялась в Севилье семь лет спустя, в июне 2019-го.

Фото Getty Images

На шикарный праздник приехали звезды спорта и шоу-бизнеса. Среди гостей были все футболисты «Реала», в том числе Роберто Карлос, Марко Асенсио, Лука Модрич.

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images

Пилар большая поклонница ЗОЖ. Она часто делится с подписчиками секретами молодости, красоты и стройности, ведет программы на ТВ по этой теме и участвует в благотворительных забегах.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

Пилар не скрывает своего возраста. Наоборот, она убеждена, что в свои 45 выглядит просто великолепно.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

У Рамос и Рубио четверо сыновей.

Фото Getty Images
Офицальный сайт ПСЖ, Фото Соцсети

Пара очень счастлива в браке. Неслучайно они стараются проводить время вместе, как на турнире в Мадриде.

Фото Global Look Press

Иногда Пилар обижается, что в их семье многие считают звездой ее мужа. В интервью она часто критикует журналистов, которые не замечают ее достижений. В планах Рубио попробовать силы в кинематографе.

Кто знает, может быть, через несколько лет Серхио Рамоса будут представлять как мужа известной актрисы.

Фото Getty Images
Серхио Рамос
фото
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
14
4
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
17
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 0 : 1
3.05 22:00
Брест – Нант
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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