«ПСЖ» может сделать Мбаппе капитаном, чтобы убедить его продлить контракт
«ПСЖ» рассматривает возможность передачи капитанской повязки нападающему Килиану Мбаппе, сообщает Foot National со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов негативно повлияло на статус и авторитет нынешнего капитана парижского клуба Маркиньоса.
Отмечается, что 27-летнего бразильца считают ответственным за третий гол мадридского клуба.
При этом в «ПСЖ» считают, что передача капитанской повязки 23-летнему французу может убедить его продлить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе рассматривает два варианта продолжения карьеры. Он перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ», несмотря на интерес «Барселоны».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|
3
|Марсель
|29
|15
|8
|6
|45-27
|53
|
4
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
5
|Страсбур
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|
6
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|
8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
9
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|
10
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|
12
|Реймс
|29
|8
|12
|9
|32-31
|36
|
13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|
20
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
|2.04
|18:00
|
Ницца – Ренн
|1 : 1
|2.04
|20:00
|
Лилль – Бордо
|0 : 0
|3.04
|14:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|3.04
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|3.04
|16:00
|
Метц – Монако
|- : -
|3.04
|16:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|3.04
|16:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|3.04
|16:00
|
Труа – Реймс
|- : -
|3.04
|18:05
|
Лион – Анже
|- : -
|3.04
|21:45
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|
|
Мартен Террье
Ренн
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|28
|1
|4