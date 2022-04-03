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Сегодня, 13:35

«ПСЖ» может сделать Мбаппе капитаном, чтобы убедить его продлить контракт

«ПСЖ» рассматривает возможность передачи капитанской повязки Мбаппе
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«ПСЖ» рассматривает возможность передачи капитанской повязки нападающему Килиану Мбаппе, сообщает Foot National со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов негативно повлияло на статус и авторитет нынешнего капитана парижского клуба Маркиньоса.

Отмечается, что 27-летнего бразильца считают ответственным за третий гол мадридского клуба.

При этом в «ПСЖ» считают, что передача капитанской повязки 23-летнему французу может убедить его продлить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе рассматривает два варианта продолжения карьеры. Он перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ», несмотря на интерес «Барселоны».

Источник: https://www.foot-national.com/ligue-1/psg-le-brassard-de-capitaine-un-argument-pour-prolonger-mbappe-769488

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21%

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ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Килиан Мбаппе
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ФК Реал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
3
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
Результаты / календарь
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38 тур
2.04 18:00
Ницца – Ренн
 1 : 1
2.04 20:00
Лилль – Бордо
 0 : 0
3.04 14:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 16:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 16:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 16:00
Труа – Реймс
 - : -
3.04 18:05
Лион – Анже
 - : -
3.04 21:45
ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
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Ницца

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