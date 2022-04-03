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Сегодня, 11:41

Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ» еще на сезон

Серхио Рамос не хочет покидать «ПСЖ»
Виктория Кравченко
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Защитник Серхио Рамос не хочет покидать «ПСЖ», так как хочет помочь клубу в завоевании трофеев, сообщает RMC Sport.

По данным источника, футболист понимает, что не оправдал ожиданий французский болельщиков. Но он хочет остаться в «ПСЖ» еще как минимум на один сезон. Защитником ранее интересовались клубы MLS.

Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
3
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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2.04 18:00
Ницца – Ренн
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Лилль – Бордо
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3.04 14:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
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