Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ» еще на сезон

Защитник Серхио Рамос не хочет покидать «ПСЖ», так как хочет помочь клубу в завоевании трофеев, сообщает RMC Sport.

По данным источника, футболист понимает, что не оправдал ожиданий французский болельщиков. Но он хочет остаться в «ПСЖ» еще как минимум на один сезон. Защитником ранее интересовались клубы MLS.

Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.