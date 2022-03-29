Мбаппе не рассматривает вариант с «Барселоной». Нападающий перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ»

Мбаппе не рассматривает вариант с переходом в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не рассматривает вариант с переходом в «Барселону», сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний француз рассматривает лишь два варианта продолжения карьеры. Нападающий перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ».

Отмечается, что парижский клуб по-прежнему пытается договориться с Мбаппе о новом контракте. При этом соглашение с мадридским клубом все еще не подписано.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.