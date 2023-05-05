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Сегодня, 20:55

Президент фанатского объединения «ПСЖ» призвал Неймара уйти из команды вслед за Месси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар (слева направо).
Фото Reuters

Глава фанатского объединения «ПСЖ» Collectif Ultras Paris (CUP) Ромен Мабиль раскритиковал форварда парижан Неймара.

«Месси собирается уйти, и мы просто хотим дать понять Неймару, что было бы неплохо, если бы он тоже покинул клуб. Мы не желаем навредить Неймару, мы просто хотим, чтобы он провел остаток своей карьеры вдали от Парижа. Мы надеемся перейти в другую эпоху. Сейчас время, когда игроки делают, что пожелают. Мы рассчитываем двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этого хотят», — цитирует заявление Мабиля Le Parisien.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов в летнее трансферное окно отпустить Неймара в аренду с правом выкупа. Сам игрок тоже не против покинуть команду.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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38 тур
6.05 18:00
Ницца – Ренн
 - : -
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 - : -
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 - : -
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 - : -
7.05 18:05
Лион – Монпелье
 - : -
7.05 21:45
Труа – ПСЖ
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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