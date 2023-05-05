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Сегодня, 08:43

Источник: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает L'Еquipe.

По информации издания, парижане готовы отдать форварда в аренду с правом выкупа. Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не против ухода футболиста летом, но не будет требовать этого.

Сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы ряд клубов из Саудовской Аравии.

Ранее форвард лайкнул в соцсетях две публикации. В первой утверждалось, что они с Лионелем Месси были более счастливы, когда играли за «Барселону», а во второй пользователь соцсетей раскритиковал Килиана Мбаппе.

Неймар выступает за парижан с 2017 года.

В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
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 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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Неймар

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