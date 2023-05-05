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Сегодня, 21:27

Ротен не принял извинения от Месси и раскритиковал игрока

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал ситуацию с форвардом Лионелем Месси, который принес извинения клубу за свой отъезд в Саудовскую Аравию.

«Он совершил ошибку, он осознает ее. Так что это уже означает, что «ПСЖ» был прав, наложив на него санкции, потому что это непрофессиональный проступок. Я не менеджер клуба, но мое мнение таково. Я бросаю мяч обратно Месси: он тут уже в течение двух лет, его вклад на поле достаточный? Ответ — нет. По-моему, «ПСЖ» не нуждается в Месси, чтобы стать чемпионом Франции… Зная, что он точно уйдет, вот так заканчивать приключение в Париже…

Он снял видео с извинениями, хорошо. Но у меня остается немного горький привкус: он говорит, что извиняется перед товарищами по команде или тренерами, но не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не мог отложить поездку. Он нашел отговорку… Он извиняется, но находит отговорку. Ваша работа в чем? Покрасоваться и получить большой чек? Или играть в футбол и защищать цвета «ПСЖ» как можно лучше?» — приводит слова Ротена RMC.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

 
Жером Ротен в &laquo;Монако&raquo; в&nbsp;2004 году. Главный хейтер Месси — экс-игрок, которого Зидан называл своим наследником. Кто такой Жером Ротен

 

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
12
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Президент фанатского объединения «ПСЖ» призвал Неймара уйти из команды вслед за Месси

Главный тренер «Монако» Клеман заявил, что чувствует поддержку от президента клуба после двух разгромных поражений
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
6.05 18:00
Ницца – Ренн
 - : -
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 - : -
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 - : -
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 - : -
7.05 18:05
Лион – Монпелье
 - : -
7.05 21:45
Труа – ПСЖ
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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