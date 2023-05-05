Ротен не принял извинения от Месси и раскритиковал игрока

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал ситуацию с форвардом Лионелем Месси, который принес извинения клубу за свой отъезд в Саудовскую Аравию.

«Он совершил ошибку, он осознает ее. Так что это уже означает, что «ПСЖ» был прав, наложив на него санкции, потому что это непрофессиональный проступок. Я не менеджер клуба, но мое мнение таково. Я бросаю мяч обратно Месси: он тут уже в течение двух лет, его вклад на поле достаточный? Ответ — нет. По-моему, «ПСЖ» не нуждается в Месси, чтобы стать чемпионом Франции… Зная, что он точно уйдет, вот так заканчивать приключение в Париже…

Он снял видео с извинениями, хорошо. Но у меня остается немного горький привкус: он говорит, что извиняется перед товарищами по команде или тренерами, но не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не мог отложить поездку. Он нашел отговорку… Он извиняется, но находит отговорку. Ваша работа в чем? Покрасоваться и получить большой чек? Или играть в футбол и защищать цвета «ПСЖ» как можно лучше?» — приводит слова Ротена RMC.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.