Доннарумма подтвердил, что Мбаппе в этом сезоне останется в «ПСЖ»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде в этом сезоне.
«Мне очень приятно играть с Килианом, он просто великолепен. Он остается? Да, да, это точно. После субботней игры с «Лансом» я сказал ему: «Молодец, Мбаппе, что забил два гола! Жаль, что нам забили. Ведь оставалась всего одна секунда, чтобы закончить игру, не пропустив». Я был очень зол из-за этого гола. Пропустить гол — это всегда обидно для вратаря», — приводит слова Доннаруммы AS.
Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ». Он выступает за клуб с 2017 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
2
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
7
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
8
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
9
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
13
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
14
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|2 : 0
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|2 : 2
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|0 : 1
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|2 : 0
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|4 : 1
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|П
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0