Кузяев стал лидером «Гавра» по статистическим данным

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев стал лидером команды по многим важным аналитическим показателям в первых матчах чемпионата Франции, сообщает Opta Sports.

30-летний россиянин провел три матча чемпионата и забил один гол. Всего он отыграл на поле 261 минуту.

Кузяев является лучшим в «Гавре» по вовлеченности в ударные комбинации с игры (15). Он располагается на первом месте по ударам (5) и передачам под удар (5), лучший — по касаниям в чужой штрафной (12) и точным передачам в финальную треть (34), второй по возвратам владения (21) и подборам (21).

«Гавр» с 2 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице.