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Сегодня, 21:04

Кузяев стал лидером «Гавра» по статистическим данным

Виктория Кравченко
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Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев стал лидером команды по многим важным аналитическим показателям в первых матчах чемпионата Франции, сообщает Opta Sports.

30-летний россиянин провел три матча чемпионата и забил один гол. Всего он отыграл на поле 261 минуту.

Кузяев является лучшим в «Гавре» по вовлеченности в ударные комбинации с игры (15). Он располагается на первом месте по ударам (5) и передачам под удар (5), лучший — по касаниям в чужой штрафной (12) и точным передачам в финальную треть (34), второй по возвратам владения (21) и подборам (21).

«Гавр» с 2 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице.

Далер Кузяев
ФК Гавр
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 2 : 0
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 2 : 2
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 0 : 1
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 1 : 3
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 2 : 0
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 4 : 1
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
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