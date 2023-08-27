«Лорьян» победил «Лилль» в матче лиги 1

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«Лорьян» дома разгромил «Лилль» в матче 3-го тура чемпионата Франции-2023/24 — 4:1.

У хозяев голы забили Лоран Абержель (9-я минута), Жюльен Понсо (10-я), Ромен Февр (62-я) и Венсан Ле Гофф (67-я). За гостей отличился Жонатан Давид (55-я).

«Лорьян» набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» находится на 10-й строчке (4 балла).