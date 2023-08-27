«Лорьян» победил «Лилль» в матче лиги 1
«Лорьян» дома разгромил «Лилль» в матче 3-го тура чемпионата Франции-2023/24 — 4:1.
У хозяев голы забили Лоран Абержель (9-я минута), Жюльен Понсо (10-я), Ромен Февр (62-я) и Венсан Ле Гофф (67-я). За гостей отличился Жонатан Давид (55-я).
«Лорьян» набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» находится на 10-й строчке (4 балла).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
2
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
7
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
8
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
9
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
13
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
14
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
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34 тур
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|2 : 0
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|2 : 2
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|0 : 1
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|2 : 0
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|4 : 1
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|П
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0
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