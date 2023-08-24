Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе хочет подписать новый контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в этом сезоне Мбаппе будет играть за «ПСЖ» и он не покинет клуб на правах свободного агента следующим летом, когда у него закончится контракт. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года и будет включать в себя опцию продления.

Ранее сообщалось, что «Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по 24-летнему французу в последние дни трансферного окна.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.