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Сегодня, 14:43

Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ»

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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе хочет подписать новый контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в этом сезоне Мбаппе будет играть за «ПСЖ» и он не покинет клуб на правах свободного агента следующим летом, когда у него закончится контракт. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года и будет включать в себя опцию продления.

Ранее сообщалось, что «Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по 24-летнему французу в последние дни трансферного окна.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
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 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
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 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
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 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
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