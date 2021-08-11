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Аль-Хелаифи: «Месси завоюет еще больше наград в составе «ПСЖ»

12:50
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Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход аргентинского футболиста.

«Все знают Лионеля как уникального игрока, который шесть раз становился лучшим игроком мира. Мы весьма амбициозно настроены и далеко продвинулись. Ни для кого не секрет, что это соглашение достигнуто по желанию двух сторон. Я признателен за работу всех членов команды, которых многих не знают. Это всего лишь начало большого пути. Работа начинается сейчас. Со мной рядом игрок, который завоевал много трофеев и который завоюет еще больше в составе «ПСЖ», — сказал Аль-Халаифи на пресс-конференции.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

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Сергей Разин все материалы автора

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