Месси вышел к фанатам «ПСЖ» после презентации: огненная встреча
14:17
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси после пресс-конференции встретился с болельщиками французского клуба.
Аргентинец вместе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи поприветствовал болельщиков клуба, которые собрались возле стадиона «Парк де Пренс».
Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021
On vous laisse appr?cier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6
? Q??? ??? ?#PSGxMESSI pic.twitter.com/kro3JECc4H— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».
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