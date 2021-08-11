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Месси вышел к фанатам «ПСЖ» после презентации: огненная встреча

14:17
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси после пресс-конференции встретился с болельщиками французского клуба.

Аргентинец вместе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи поприветствовал болельщиков клуба, которые собрались возле стадиона «Парк де Пренс».

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

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Сергей Разин все материалы автора

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