Месси вышел к фанатам «ПСЖ» после презентации: огненная встреча

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси после пресс-конференции встретился с болельщиками французского клуба.

Аргентинец вместе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи поприветствовал болельщиков клуба, которые собрались возле стадиона «Парк де Пренс».

Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes ?



On vous laisse appr?cier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».