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Президент «ПСЖ» рассказал, каким образом клуб смог позволить себе подписать Месси

12:36
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Сегодня, 11 августа, проходит пресс-конференция Лионеля Месси в связи с его переходом в «ПСЖ». Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи рассказал о том, как клуб смог позволить себе подписать Месси.

«Мы уже говорили об этом. Есть определенные правила касательно финансового фейр-плей. Мы всегда обращаемся к финансистам, чтобы узнать, можем ли мы себе позволить подписать игроков. Приход Месси — большое событие для клуба. Мы уверены, что это станет важным событием для клуба. Это были невероятные три дня. Зарплату раскрывать не буду, все сделано в соответствии с требованиями», — сказал Аль-Хелаифи на пресс-конференции.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

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Сергей Разин все материалы автора

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