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«Спартак» лучше «Зенита» в Европе. Но что не так в РПЛ?

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 16:00
Футболисты «Спартака» перед матчем против «Лестера» в Лиге Европы. Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака» перед матчем против «Лестера» в Лиге Европы. Фото ФК «Спартак»
Теги:
Колонка Егорова по мотивам ничьей с «Лестером».
Лестер — Спартак
Александр Селихов. Селихов и Игнатов — лучшие в команде работяг. Но надолго ли «Спартак» отправил разгильдяйство на помойку?

«Спартак», что с тобой не так? Победа над лучшей командой Италии «Наполи», ничья с «Лестером», совсем недавно разматывавшим «МЮ» с Криштиану Роналду, — это ж уникальный для нашего футбола результат.

Но как параллельно этим успехам случаются 1:7 от «Зенита», проигрыш «Нижнему» и «Сочи»? Уму непостижимо, как в то же самое время можно идти во второй части таблицы РПЛ и на последнем месте в группе Лиги Европы?

Как можно связать «Лестер» в гостях, но буквально расступаться перед своими воротами в серии предыдущих игр? Как можно допустить такой легкий гол «Ростова» на последней минуте?

Во-первых, кто-то намекнет на оборону: мол, при отсутствии кого-то из тройки Жиго — Кофрие — Джикия и замещении их Рассказовым линия разваливается. Вполне адекватный посыл, но ведь «Динамо» проникало к воротам «Спартака» и при лучшей тройке на поле.

Во-вторых, скажут, что нет достойных и опытных футболистов в опорной зоне. Возможно, но ведь и Литвинов, и Игнатов были чуть ли не лучшими в самых тяжелых матчах — с «Лестером» и «Наполи». Да и парням уже не 16 лет, а за 20.

Александр Селихов отбивает удар с&nbsp;пенальти от&nbsp;Джейми Варди.

В-третьих, появится подозрение, что у Руя Витории просто не было времени присмотреться к команде и сейчас он находит лучшие сочетания. Тоже возможно, но в таком случае после матча с «Наполи» мы должны были увидеть прогресс, а не 1:7 от «Зенита».

4&nbsp;ноября. Лестер. &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 51-я минута. Виктор Мозес празднует забитый мяч. Что хочет «Спартак»? Колонка Казакова

Ясно одно — что со «Спартаком» ничего не понятно. Здесь ни в ком и ни в чем нельзя быть уверенным. Думаете, команда так же надежно сыграет с «Локомотивом»? Думаете, Жиго, Джикия и Кофрие не получат парочку за спину? Думаете, Мозес будет так же стараться, как и с «Лестером»? Думаете, игра не закончится очередным скандалом?

Да бросьте, это ж «Спартак», с ним все не так.

Поэтому легче просто поменять сознание и вместо поиска больших побед научиться радоваться малому. Вот Селихов взял пенальти от Варди — красавчик, вернулся, доказал, преодолел черную полосу, длившуюся 3,5 года. Вот Игнатов отдал голевую — растет, разбирается с ошибками молодости. Вот Кофрие был надежен — его уровень все же не подвал Бельгии, а вполне себе еврокубковый. И вроде бы провальный трансфер уже можно считать достойным. Вот Литвинов закрепляется в основе и надежно играет в самых сложных матчах, хотя полгода назад мы о нем толком и не знали.

Вот только так, постепенно, тихо и аккуратно, без потрясений, избавившись на время от имперских амбиций, и можно выходить из пике.

Но разве в спокойствие хоть кто-то верит?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Дмитрий Егоров все материалы автора

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