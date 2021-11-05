«Спартак» лучше «Зенита» в Европе. Но что не так в РПЛ?

Колонка Егорова по мотивам ничьей с «Лестером».

«Спартак», что с тобой не так? Победа над лучшей командой Италии «Наполи», ничья с «Лестером», совсем недавно разматывавшим «МЮ» с Криштиану Роналду, — это ж уникальный для нашего футбола результат.

Но как параллельно этим успехам случаются 1:7 от «Зенита», проигрыш «Нижнему» и «Сочи»? Уму непостижимо, как в то же самое время можно идти во второй части таблицы РПЛ и на последнем месте в группе Лиги Европы?

Как можно связать «Лестер» в гостях, но буквально расступаться перед своими воротами в серии предыдущих игр? Как можно допустить такой легкий гол «Ростова» на последней минуте?

Во-первых, кто-то намекнет на оборону: мол, при отсутствии кого-то из тройки Жиго — Кофрие — Джикия и замещении их Рассказовым линия разваливается. Вполне адекватный посыл, но ведь «Динамо» проникало к воротам «Спартака» и при лучшей тройке на поле.

Во-вторых, скажут, что нет достойных и опытных футболистов в опорной зоне. Возможно, но ведь и Литвинов, и Игнатов были чуть ли не лучшими в самых тяжелых матчах — с «Лестером» и «Наполи». Да и парням уже не 16 лет, а за 20.

В-третьих, появится подозрение, что у Руя Витории просто не было времени присмотреться к команде и сейчас он находит лучшие сочетания. Тоже возможно, но в таком случае после матча с «Наполи» мы должны были увидеть прогресс, а не 1:7 от «Зенита».

Ясно одно — что со «Спартаком» ничего не понятно. Здесь ни в ком и ни в чем нельзя быть уверенным. Думаете, команда так же надежно сыграет с «Локомотивом»? Думаете, Жиго, Джикия и Кофрие не получат парочку за спину? Думаете, Мозес будет так же стараться, как и с «Лестером»? Думаете, игра не закончится очередным скандалом?

Да бросьте, это ж «Спартак», с ним все не так.

Поэтому легче просто поменять сознание и вместо поиска больших побед научиться радоваться малому. Вот Селихов взял пенальти от Варди — красавчик, вернулся, доказал, преодолел черную полосу, длившуюся 3,5 года. Вот Игнатов отдал голевую — растет, разбирается с ошибками молодости. Вот Кофрие был надежен — его уровень все же не подвал Бельгии, а вполне себе еврокубковый. И вроде бы провальный трансфер уже можно считать достойным. Вот Литвинов закрепляется в основе и надежно играет в самых сложных матчах, хотя полгода назад мы о нем толком и не знали.

Вот только так, постепенно, тихо и аккуратно, без потрясений, избавившись на время от имперских амбиций, и можно выходить из пике.

Но разве в спокойствие хоть кто-то верит?