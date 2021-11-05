«Спартак» сделал выводы из прошлых ошибок и увез из Англии ничью. Но от его игры было неловко

Тактический разбор матча в Лестере.

Ничью против «Лестера» каждый может трактовать по-разному. С одной стороны, это блеклая безынициативная игра, где команда продемонстрировала полное неумение атаковать на фоне сколь бы то ни было серьезного сопротивления. С другой, между еще одним покером от Даки, очередными мучениями с высокой линией обороны и очками любой здравомыслящий человек выберет последнее. Более того, есть подозрение, что текущий состав не может играть от себя и постепенно Руй Витория будет отказываться от владения мячом.

В Англии «Спартак» вышел по схеме 5-3-2. Место в воротах занял Селихов. Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия и Айртон вышли в линии обороны, в центре — Игнатов, Зобнин и Литвинов. Пару нападающих составили Соболев и Промес. Подобная расстановка позволила перекрыть центр поля, низкая линия обороны лишила пространства скоростных нападающих «Лестера» Даку и Ихеаначо, которые потеряли свои козыри и вынуждены были действовать на за счет своих не самых сильных сторон — открывания в перегруженных пространствах и игры головой после навесов.

Расстановка «Спартака».

Руй Витория выбрал зонный тип обороны, который не требовал от игроков принимать сложных решений, а лишь ориентироваться по мячу, партнеру и месту на поле. Когда команда играет персонально, тогда она вынуждена реагировать на открывания соперников и становится уязвимой для создания свободных пространств на рывках. В случае игры «в зоне» футболисты не покидают ключевые позиции, что лишает возможности регулярно отбирать мячи, но дает надежность и стабильность.

План португальского тренера работал на протяжении всей игры, но давал сбои. Например, если игрок из центральной тройки уходил на фланг, остальные партнеры не всегда его страховали, сама схема рушилась, и футболисты не понимали, как им реагировать. Также Джикия и Жиго очень часто жались к своим воротам, что давало пространство перед штрафной. В эпизоде ниже Ихеаначо не просто получил мяч, он сделал пару касаний и вольготно пробил по воротам Селихова.

Зобнин выдвигается из своей зоны на фланг, Литвинов абсолютно один, но не покидает зону своей ответственности.

Качественная игра «Спартака» в обороне сопровождалась неудачными действиями «Лестера». Англичане вышли в схеме 5-3-2, но с высокими позициями крайних защитников и ярко выраженным опорником. Хозяева владели мячом 76% времени, но по больше части это был «академический» перекат с фланга на фланг и длинные забросы на край с последующими безнадежными подачами. Состав «Лестера» не располагал к владению мячом. Только Тилеманс нестандартными решениями раскрывал игру и находил неожиданные продолжения атак.

Расстановка «Лестера».

«Спартак», как признался после игры Джикия, собирался выбегать в быстрые атаки за счет передач на Соболева и подборов Промеса. Защитники старались коротко разыгрывать мяч при вводе, чтобы выманить на себя прессинг «лис» и сделать длинную передачу на более разреженное пространство. Но получалось мало что из-за неудачной игры Соболева и ужасных действий Промеса.

Показательным эпизодом может служить следующая атака. Джикия делает длинную передачу на Соболева, перед которым гектар свободного пространства. Но форвард позволяет себя догнать аж двум защитникам. Далее он делает неплохую передачу на Промеса, который подрабатывает себе мяч под рабочую правую ногу, и эпизод теряет остроту. Прекрасно видно, что Эванс разворачивается и в случае приема мяча голландцем в дальнюю ногу никак не помешает ему выйти к воротам Шмейхеля. На протяжении всей игры Квинси терял мяч в простых ситуациях и в целом провел безобразный матч.

Момент у Промеса.

Во втором тайме характер игры не поменялся, «Лестер» также владел мячом без опасных моментов, а «Спартак» выдавал подобие атак. Это настолько усыпило игроков в синей форме, что они не среагировали на единственный опасный выпад красно-белых за матч. Слишком легко «Лестеру» давался отбор мяча, слишком часто гости ошибались сами, без какой-либо помощи со стороны. Любой из четырех игроков на картинке ниже мог хотя бы попытаться сыграть по Мозесу, и гола бы не было. Но бдительность «Лестера» была снижена, а Игнатов и Мозес сделали всё идеально.

Каждый из четверки игроков «Лестера» был уверен, что ничего не произойдет.

К чести «Лестера», они отыгрались моментально. После очередной длинной диагонали хозяева заработали угловой. Ещё не успевший уйти на замену Квинси просто стоял и смотрел за эпизодом, выключился и Зобнин, пытавшийся спасти положение. Какой бы ни была система обороны «Спартака» на угловых, очевидно, что именно Промес отвечал за Амарти, который в итоге и забил.

Квинси дарит «Лестеру» гол.

Момент с пенальти также заслуживает отдельного разбора. Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс выпустил на поле Варди, который сходу стал терзать оборону «Спартака» открываниями. Шедшая до этого статичная игра полностью устраивала гостей, и они оказались неготовы к рывкам свежего нападающего. В атаке, завершившейся пенальти, изначально не Игнатов должен был идти на фланг за Варди. Если бы на форварда выходил Мозес, то тройка полузащитников осталась бы в центре и пас в штрафную оттуда вообще бы не прошел. Но даже при таком раскладе все могло быть хорошо, ведь когда у тебя есть три центральных защитника, всегда есть кому подстраховать. За пару секунд до пенальти Жиго поворачивается к Джикии и просит его сместиться ближе, но его просьба проигнорирована. Это не позволяет Жиго сместиться ближе к мячу, в свою очередьКофрие тоже остается на месте и не готов страховать Литвинова и Мозеса. В появившуюся зону идет передача «на третьего», и защитник «Спартака» фолит.

Причины пенальти в ворота Селихова и в общей структуре обороны, и в недостатке коммуникации.

Пенальти Селихов отразил, в чем большая заслуга тренера вратарей «Спартака», который дал инструкции по ударам Варди. «Лестер» не ставил перед обороной гостей неразрешимых задач. Руй Витория выпустил Бакаева и Умярова вместо Соболева и Промеса. Игнатов с Бакаевым стали парой нападающих.

Бакаев произвел удручающее впечатление своей игрой, неудачными попытками дриблинга, но за эпизод в концовке игры не заслуживает критики. Он делал все правильно, устоял после подката соперника и выбежал на чужую половину поля. Жиго, подключившийся в атаку, бежал уже из последних сил и в определенный момент понял, что не обгонит защитника. Он начал перестраиваться на противоположную сторону, но чтобы совсем не оказаться в идиотской ситуации, когда он сбивает Бакаева, ему пришлось перепрыгивать через ногу Зелимхана, и такой акробатический этюд в добавленное время габаритный центральный защитник исполнить не сумел и упал в момент паса. Тот мог сыграть чуть хладнокровнее и дождаться остальных игроков или пробить самостоятельно, но это явно не чудовищная ошибка.

Жиго не хватает сил на контратаку.

«Спартак» не проиграл в гостях очень сильному клубу. Это самый главный итог вечера. Но от игры московского клуба было неловко. Полное отсутствие вразумительных атак, скудно технически оснащенные игроки, неподготовленные решения на поле — все это лишало матч хоть какого-то интереса для человека, не болеющего за одну из команд. «Лестер» сыграл ничуть не лучше и не заслуживал победы. Очень интересно будет посмотреть, насколько часто будет Руй Витория прибегать к подобной тактике в играх с большими соперниками.

Евгений Михайлов