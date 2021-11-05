Рабинер — о ничьей в матче «Лестер» — «Спартак».

Руй Витория полностью угадал со стартовым составом

Когда человек тяжело ломает ногу, то прежде чем приступать к каким-то сложным движениям — танцам, спортивным играм, даже обыкновенному бегу, — ему нужно элементарно научиться ходить. Заново, через боль, долго и муторно разрабатывая ногу.

«Спартак» нельзя упрекать в том, что он в выездном матче с «Лестером» опустил линию обороны намного глубже, чем это было дома, и, по сути, «поставил автобус». Именно потому, что все последние недели — будь то второй домашний тайм с «лисами», разгром от «Зенита», тягомотина с кошмарной развязкой против «Ростова» — у красно-белых была сломана нога, и все надо было начинать заново. И не было иного выхода, как плясать от печки, стартовать с самого простого. Учиться ходить.

В тех матчах мы видели у «Спартака» абсолютную, вопиющую дезорганизацию командной игры. В Лестере перед нами, по крайней мере, предстала достаточно организованная команда, где каждый в меру сил и способностей выполнял игровое задание. При этом понимая его — в отличие от того же Николая Рассказова дома с «Лестером». Не было разрывов между линиями, все дорабатывали каждый эпизод. Для нынешнего «Спартака» это редкость.

Руй Витория на сто процентов угадал со стартовым составом. Изначально было ясно, что хорошая новость — первая за последние матчи возможность сыграть для всех трех основных центральных защитников разом. В итоге Джикия, Жиго и Кофрие провели безупречный матч. Но не только благодаря самим себе, но и из-за того, что действовать нужно было намного ниже, чем раньше, а скоростных качеств для высокой линии обороны им недостает. И еще из-за того, что игрокам обороны на сей раз здорово помогала полузащита, не застревавшая черт знает где, а игравшая с защитниками слитно и компактно.

И вот тут мы переходим к несколько видоизмененной португальцем схеме. Против «Лестера» первый раз и «Зенита» Витория играл стандартные 3-4-3, теперь — 3-5-2 с Промесом и Соболевым впереди. То есть одним центральным полузащитником стало больше — к Литвинову и Зобнину присоединился Игнатов. Это позволило избавиться от той разреженности в середине поля, из-за которой две недели назад столько недопустимой свободы было у Тилеманса.

Появление двух футболистов — Михаила Игнатова и Александра Селихова — еще перед игрой создало у меня если не прямо веру в успешный исход матча, то ощущение оптимальности кадрового выбора. О том, что оба они, на мой взгляд, должны быть в основе, я писал в анонсе матча. Селихова просто нельзя было морально убивать изгнанием из состава за одну оплошность — если вспомнить, сколько их делал Александр Максименко без потери места в составе. А Игнатов заслужил право выходить с первых минут всеми своими появлениями на замену в последние месяц-полтора.

В итоге оба стали главными фигурами матча для «Спартака».

Игнатов — игрок творческий, и несложно представить, как непросто ему было справляться с огромным объемом оборонительной работы против быстрых игроков «Лестера». Но он с ней полностью совладал. И никаких глупостей с мячом, никакого пижонства, передержек мяча, потерь, чреватых мгновенной смертоносной контратакой, не делал.

Время, чтобы освоиться и начать искать интересные ходы для собственных атак, ему, конечно, потребовалось. А как иначе? Речь все-таки о 21-летнем футболисте, почти не выходившем с первых минут. Но, начав опять-таки от печки, Игнатов пообвыкся и начал сочинять. Это и привело к «соображенному на троих» вместе с Александром Соболевым голу Виктора Мозеса — играющего, кстати, в еврокубках гораздо более страстно и ответственно, чем в чемпионате России.

Соболев сперва выиграл борьбу и скинул мяч Мозесу. Тот легким «парашютиком» набросил мяч обратно на Соболева, а форвард в падении удобно проткнул мяч на ход Игнатову. Михаил добежал с мячом справа до штрафной, поднял голову и, выдержав нужную паузу, просто идеально вырезал мяч под удар головой вбежавшему в штрафную Мозесу, а нигериец так же безупречно подрезал мяч в дальний угол. Каспер Шмейхель, который не позволял забить себе ни одного гола в финале Кубка Англии против «Челси», от «Спартака» в двух матчах пропустил четырежды.

Справедливо ли, что красно-белые забили первыми? Если учесть, что это был первый (и единственный в матче) удар спартаковцев в створ, можно говорить, что не вполне. Но ведь и у «Лестера» их было считаное число, а голевых моментов внутри штрафной и вовсе не имелось! Единственный раз, когда хозяева были близки к цели, — после дальнего удара в крестовину.

«Спартак» заставил «Лестер» атаковать позиционно, а тот, как утверждают те, кто следит за этой командой регулярно, к этому совершенно не приспособлен. Поэтому каким бы большим ни было преимущество «лис» во владении мячом, ни во что зримое это не выливалось.

Впрочем, ответный гол случился уже через семь минут, и едва ли кто-то может сказать, что он взялся из воздуха. Куча угловых «Лестера» во втором тайме однажды все-таки перешла из количества в качество, и если за скидкой Переса не уследил Соболев, то за ударом Амарти — Зобнин.

«Так, как «Спартак», сейчас не играют даже в чемпионшипе»

Да, это не было так зрелищно, как, например, футбол, показанный в Стамбуле «Локомотивом». И мой коллега и студент Ярослав Матвеев, проживающий в британском Шеффилде и поглощающий английский футбол в огромных количествах, попал на игру и был в шоке от направленности спартаковской игры.

«Не могу припомнить, кто в АПЛ выходит умирать, а не играть, — писал он мне после матча. — Мне показалось, что у «Спартака» вообще не было в этом матче цели победить. Я прямо отвык от такого футбола. Здесь хожу на матчи буквально через день (разный уровень, турниры и прочее), и так, как «Спартак», не играет никто. Даже явные аутсайдеры».

Я уточнил — даже в нижней половине таблицы чемпионшипа, куда из АПЛ в этом сезоне свалился его любимый «Шеффилд Юнайтед»? «Да вот именно, что даже нет, — ответил коллега. — Я вот с «Шеффилд Юнайтед» уже много чего видел в этом году. То же «Барнсли», например, плетется в конце, но комбинируют, стараются. Против нас чуть с 0:3 не отыгрались.

Тут даже вопрос не в качестве, а в подходе. Здесь команды играют для болельщиков и их удовольствия. Да, не всегда может получаться, и результаты могут быть не очень, но в Англии болельщики скорее не простят такую игру, как показал «Спартак», а не поражение. Мне редко когда бывает скучно на матчах здесь, а сегодня я досидел до конца только из-за того, что играла российская команда".

Читать это было немного обидно, тем более что настроение после двух черных недель «Спартака» теперь оказалось совсем иным. Но вот такой взгляд со стороны, причем от абсолютно непредвзятого человека, который живет в другой реальности и к красно-белым относится совершенно нейтрально.

Пришлось отвечать Ярославу, что он просто не видел, какой ад еще недавно творился у «Спартака» в защите. И что играть в обороне так высоко, как в первом матче, с учетом скорости всей этой лестерской банды было самоубийством. И что я чуть ли не впервые в сезоне увидел такой организованный «Спартак»...

Собеседник со всем этим согласился — но отметил, что креатива было очень мало и ему очень обидно было видеть, как за 15 минут до конца меняют Промеса и Соболева, по сути, соглашаясь с тем, что больше не забьют и будут «держаться».

Коллега, сам того не зная, рассуждал как раз по-спартаковски, если брать классическое понимание футбола в этом клубе. Но прямо сейчас — не до жиру. Да и если вспомнить контратаку с численным преимуществом в концовке, когда не поняли друг друга Бакаев и Жиго (Эдуард Мор, вместе с которым мы смотрели и комментировали матч на одной из букмекерских платформ, возложил ответственность за это на француза), то до конца согласиться с тезисом коллеги Матвеева нельзя. Но чистых нападающих в составе «Спартака» после замен действительно не обнаружилось, а впереди стали действовать Бакаев и Игнатов, поднявшийся в атаку, тогда как на его место сместился Умяров.

Через десять минут и Игнатова вынужденно заменили на Ломовицкого — но, к счастью, травмы у него нет, просто сильно свело ногу. Сказалось то, что он давно не играл по 90 минут. Но замечу, что Ларссон не вышел даже тогда. И если он попал, как любят выражаться в Америке, к тренеру в «конуру», то полностью на это в нынешнем сезоне наработал. И то, что команда в этом матче оказалась способна отпахать на ничью, — так это именно благодаря отсутствию статично-флегматичного шведа, еще в прошлом сезоне лучшего игрока команды.

Тут важно, чтобы по возвращении в Москву Руй Витория не получил втык за отсутствие Ларссона от обожающей его Заремы Салиховой. Мы же помним из ее же интервью, кто попросил Леонида Федуна купить шведа при условии отсутствия подарков в три последующих года, если не заиграет. Купили. Заиграл (правда, не сразу, не при Олеге Кононове, а при Доменико Тедеско). Но после очередной смены тренера — бросил.

Ни при каких условиях не поверю, что если на матч с «Локомотивом» выйдет не Игнатов или Бакаев, а Ларссон, то это произойдет по инициативе Руя Витории. Для него это тоже проверка на прочность.

Дай бог, чтобы с пенальти от Варди у Селихова началась белая полоса!

А больше всего в матче порадовал Селихов. Если с «Ростовом», давно лишенный игровой практики, он периодически «пожарил», ронял мяч, а в итоге пропустил гол на последней добавленной минуте и взял вину на себя (хотя там была целая череда ошибок чуть ли не всей команды), то в Лестере вышел железобетонно уверенный в себе. Это был тот Селихов, при котором «Спартак» в постчемпионском сезоне громил 5:1 «Севилью», и он там вытащил несколько невозможных мячей.

Сейчас каких-то сверхзадач долгое время «лисы» перед ним не ставили, но от него исходило спокойствие. На выходах, на линии — где угодно. Он не менял решения, не выпускал мячи. А когда при 1:1 настал решающий миг и к 11-метровой отметке подошел Джейми Варди, голкипер его «перестоял», заставив смешаться и пробить чуть правее центра. Туда, куда и прыгнул Александр.

Не сомневался, что это во многом их совместная работа с тренером вратарей, что Селихов в послематчевом интервью и подтвердил. А капитан Джикия подчеркнул особую заслугу голкипера в этой ничьей.

Очень надеюсь, что с этого матча и этого момента в карьере Селихова начнется белая полоса и все многолетние проблемы с ахиллом, из-за которого он пропускал целые годы, останутся в прошлом. Кредит доверия Максименко был огромным, но он его расплескал. Футбол — довольно жестокая штука, и будет ли у него второй шанс, пока никому не ведомо. Селихов, пусть и очень долго ждал, но все же его получил.

Надеюсь и на то, что с появлением Селихова «Спартак» превратится в команду. Пока говорить об этом очень рано. Дерби с «Локомотивом» даст больше понимания о том, что происходит сейчас с красно-белыми. Только не нужно считать игру от глухой обороны историей на все случаи жизни. Разок это работает. Но в случае с красно-белыми — вряд ли больше.

Ничья эта с большой долей вероятности позволит «Спартаку» по крайней мере бороться за выход в плей-офф Лиги конференций (то есть за третье место в группе) до последнего тура. А может, и за плей-офф Лиги Европы. Дистанция от первого до последнего места в группе, которое занимает «Спартак», сейчас составляет всего три очка. И если учесть целый ряд результатов (победы «Легии» над «Спартаком» и «Лестером», успех красно-белых в Неаполе), то в концовке турнира может произойти все что угодно. Если, конечно, не играть так, как во вторых домашних таймах с «Легией» и с «Лестером». На выездах спартаковцы в этой ЛЕ смотрятся гораздо более цельно.