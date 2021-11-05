Что хочет «Спартак»? Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о том, есть ли стратегия у красно-белого клуба.

«Спокойные воды не делают хороших моряков».

Эта португальская пословица применительно к «Спартаку» двояка. Были когда-либо красно-белые воды спокойными? Конечно же, нет. Но сегодня они, успокоившиеся после многомесячного шторма, производят удивительное впечатление тихой гавани.

Леонида Федуна на ближнем горизонте нет. Руй Витория есть. И сколько бы ни говорили о том, что клуб не угадал с португальцем и что клубу нужен другой тренер, ничего до зимы не изменится. А возможно, и не до зимы, а дольше. Хотя юбилейный год обязательно должен быть праздничным. И Витория пока не производит впечатления праздника, который всегда с тобой.

Если начали с португальских поговорок, можно привести еще одну: «В доме, где есть деньги, должен быть только один кассир». Это тоже про сегодняшний «Спартак», как кажется. Еще недавно любой результат вызывал шквал эмоций. Этот «Спартак» иной. Размеренный. Тихий. А все привыкли к другому — с огнем на бровке и на поле.

Возможно, мы все еще ошибаемся в отношении Витории. И он действительно к концу сезона сделает из команды такую, что станет претендовать на что-то важное. В конце концов, Руй уже битый.

Но зима близко. Вступит в нее «Спартак» после матчей с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Наполи». Что произойдет после них, не скажет сейчас никто. Может быть, красно-белые сыграют так, что станем говорить о возрождении. Но есть другой вариант — и сложно поверить, что клуб его не просчитывает. А раз так, вновь встанет вопрос — кто нужен «Спартаку»?

«Женские слезы ничего не стоят, но много значат». Пословица, которая дает понять, что Станислава Черчесова вряд ли стоит ждать. В версию про давнюю обиду Федуна на экс-тренера сборной — история, которая закончилась контрактом Черчесова с «Динамо» — поверить сложно. Вероятно, дело в другом. В чем именно? Знаем только «через мой труп».

Из российских специалистов реальным видится только вариант с Карпиным — но в любом случае это возможно не раньше апреля. Готов ли «Спартак» столько ждать в случае неудачных результатов? Вопрос риторический. И готов ли будет сам Карпин выбрать именно красно-белых, если РФС при любом исходе отборочного цикла ЧМ-2022 предложит ему остаться до Евро-2024?

Самое важное сейчас все равно другое. Не кто может стать тренером в случае отставки Витории, а кто будет выбирать тренера. Португальца, как мы помним, согласовал в «Спартак» Дмитрий Попов, но спортивного директора в клубе сейчас нет. Хотя футбольный мир ждет этого назначения зимой, а пока обсуждают нераскрытого иностранца, выполняющего подобную роль дистанционно.

И точно так же, как с тренером, здесь два вопроса в одном. Не только кто станет спортивным директором, но и кто и как его выбирает.

На рынке свободных имен много. Тот же Фонсека, де Бур, Клинсманн — это только навскидку. Нужно встречаться, разговаривать. Кроме названных специалистов еще много тех, кто наверняка захочет поехать в Москву. Тем более еврокубковый кризис (речь не о результатах сезона, а о представительстве страны в Лиге чемпионов) еще не наступил.

Модель, выбранная «Динамо» и повторенная «Локомотивом», показывает, насколько эффективной может оказаться связка спортивного директора и тренера, если первый сам назначает второго и несет за это ответственность. Но опять же, бело-голубые пока говорят о задаче улучшать игру и развивать футболистов как о своей стратегии. Железнодорожники видят цель в продаже молодых талантов. Устроит ли это «Спартак»? Клуб, который всегда пытался бороться за чемпионство. Который в сегодняшних реалиях единственный, кто способен бросить настоящий вызов «Зениту» — не только (1:7 говорят, что даже не столько) на поле, но и в качестве другого полюса силы.

Именно поэтому сложно представить в «Спартаке» Марко Николича или Дженнаро Гаттузо. Тех, чьи фамилии появлялись и будут появляться в информационном пространстве применительно к красно-белым, но здесь тоже есть не озвученная, как в случае с Черчесовым, история нелюбви.

Непонятно ведь главное — чего хочет «Спартак»? Не абстрактно — «такая команда должна всегда бороться за самые высокие места» — а, страшно сказать, стратегически.

Бороться за чемпионство? Быть главным конкурентом «Зенита»? Развивать молодых игроков и продавать их? Выходить на поле с костяком из своих воспитанников? Поставить на тренера, который станет лицом клуба и основным его активом вдолгую?

Стратегию «Локомотива» приняли в штыки. Мечта Галицкого «играть своими воспитанниками» вызвала иронию.

Но эти клубы, по крайней мере, озвучили, чего они хотят.

Что хочет «Спартак»?

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