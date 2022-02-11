Рубеж. Для «Зенита» и для России. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о противостоянии сине-бело-голубых с «Бетисом» в Лиге Европы и его значении для всей страны.

Мнение

Меньше недели остается до возвращения настоящего футбола.

«Зенит» против «Бетиса» — это ведь не только продолжение еврокубковой кампании петербуржцев в этом сезоне. И не только столкновение бессменного чемпиона России последних лет с топ-тренером, которого клуб хотел, но в итоге не выбрал.

Это еще и проекция на новую Лигу чемпионов. Где «Бетиса» еще не было. И где, есть опасения, наших команд может не быть.

Мануэль Пеллегрини выводил в ЛЧ три испанские команды — «Реал», «Вильярреал» и «Малагу», а сейчас готовится проделать то же самое с четвертой. Дела у севильцев идут неплохо, несмотря на осечку в последнем туре. Пеллегрини недавно подписал новый контракт с «Бетисом» — это инженер коллектива и лицо клуба.

Кроме того, «Бетис» начинает дуэль с сине-бело-голубыми на выезде, в тот момент, когда «Зенит» не только еще не вышел из «спячки», но и, как кажется, не вполне готов к Лиге Европы — ковидная зима, замена ударного форварда, короткая скамейка. Оптимистичных прогнозов тоже хватает — что Сергею Семаку и К° реально удачно выступить не только дома, но и в гостях и что «Бетис» может ошибаться и надо заставить его сделать это.

Конечно, надо. Но опять же — как и кем?

За все годы работы в «Зените» Семак находится в стадии беспрерывного строительства. Это доля любого тренера, но, пожалуй, никогда задача не была такой сложной — когда в воротах юный Одоевский, когда Караваев только начал заниматься в полную силу, когда новичка Юри Алберто только вписывают в коллектив.

Сравнивать клубы станут иначе, но Пеллегрини в этом сезоне уже дал сыграть тридцати футболистам. И если в начале ротация была заметной, то осенью состав «Бетиса» стабилизировался. А главное, тренер, обладая набором сильных исполнителей, смог связать их в единое целое — то, что Семаку тоже удалось осенью 2021-го. Тот отрезок получился ярким, но коротким.

Что имеем сейчас:

— «Зенит» пришел в себя — по сравнению со сбором в ОАЭ, когда игроки находились в разном состоянии. Но много тех, кто не выходил на поле в контрольных матчах. Команда начала сборы в неоднородном состоянии. Удастся ли тренерам ее привести к единому целому за неделю?

— Атмосфера в «Зените» позитивно-спокойная. Хотя при Семаке она всегда такая, поэтому не понять — это психологический фактор или нет? По своему уровню «Бетис» сейчас как минимум команда для финала Лиги Европы. Волноваться задолго до встречи с ней странно. Но как будет в день игры?

— «Бетис» в тех матчах сезона, в которых потерпел поражения — а их много, семь, — уступал структурно. Иногда из-за нервов, когда не мог забить быстрый гол. Домашние матчи Лиги чемпионов с «Ювентусом» и «Челси» получились для петербуржцев более чем качественными, но это происходило в ситуации, когда ожидания не придавливали. Сейчас все иначе — и вопрос, не сядут ли зенитовцы в глубокую оборону еще в первом тайме, пожалуй, ключевой. Смогут ли сыграть не только на своих, но и на чужих качествах?

Да, игроки могут бесконечно часто говорить, что хотят показать свой футбол, но иногда нашим командам свойственно бояться не только соперника, но и счета, и времени на табло. Не только клубам, но и сборной.

Поэтому матчи с «Бетисом», пусть и проводимые в крайне неудачное для нас время, — возможность оценить себя на фоне клуба, совершающего удивительное движение к ЛЧ. Где еще недавно такие задачи не ставились.

Самое неприятное — если все произойдет на встречных курсах. Время неудобное, в середине лета расклады были бы иными. Но эмоциональные оценки все равно выставят, исходя не из календаря, а из увиденного на поле. И очень важно пройти «Бетис» — для «Зенита», для Семака, для России.

Если помните, с 2024 года меняется формат ЛЧ. УЕФА усиливает свои позиции, расширяя квоту для топ-лиг и клубов-грандов. И все это происходит на фоне растущего риска для РПЛ остаться без главного еврокубка.

Если мы по итогам сезона опустимся в таблице коэффициентов УЕФА ниже 10-го места, прямую путевку в ЛЧ потеряем уже через год. А в 2024-м отбор станет еще тяжелее. Чемпион России, чтобы попасть в групповой этап, должен будет пройти два раунда квалификации. Вице-чемпион — три.

На этой неделе президент «ПСЖ», глава европейской ассоциации клубов Нассер Аль-Хелаифи заявил, что близок к заключению нового контракта о телевизионных и маркетинговых правах на сумму около 5 миллиардов евро за сезон. Большая часть уйдет участникам ЛЧ — совершенно невероятные деньги. Против которых станет очень сложно бороться тем, кто сейчас это сделать еще в состоянии.

А следом еще и март. Со стыковыми играми сборных.

Год начинается с крайне сложных и важных матчей.

Фактически это рубеж.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.