Главное качество Юри Алберто — у него всегда есть моменты

— Вы выбрали схему 4-4-2 и не отходили от нее весь матч. Почему решили не экспериментировать с расстановкой? — вопрос Семаку.

— Хотели посмотреть на взаимодействия, которые могут нам понадобиться в течение сезона. Главное — возможность сыграть товарищеский матч. У нас отменились две игры, и мы хотели воспользоваться любым шансом. К сожалению, у нас есть большая группа футболистов, сыгравших очень мало в этом подготовительном цикле.

— В первом тайме Иван Сергеев действовал ниже Юри Алберто. Почему решили именно так, а не наоборот? И как вам Сергеев в оттяжке?

— Мне очень понравилось, как сыграл Сергеев. Иван — умный футболист, он хорош в подыгрыше, в организации атаки все время выбирает правильную позицию. А сильные качества Юри Алберто — открывания. Он много и хорошо открывается, поэтому выбрали именно такую расстановку.

— В чем нужно прибавлять Юри?

— Это только начало длительного пути. Ему всего лишь 20 лет. Естественно, ожидания, связанные с его трансферной стоимостью, большие. Но нужно понимать, что это аванс. У Юри есть набор хороших качеств, над которыми нужно работать. Нужно прогрессировать для того, чтобы он вырос в настоящего мастера. Все данные у него есть.

— У вас есть особый подход к нему?

— Физически он хорошо развит. Он достаточно крепкий и быстрый игрок. Ему нужно адаптироваться к нашей игре, к нашим требованиям, сыграться с партнерами. Это займет какое-то время. Но в целом необходимые качества у него есть.

— Для вас Юри Алберто — больше форвард штрафной площади или игрок под контратаки?

— Нельзя так делить и называть его игроком для позиционных атак или для быстрых. Он и неплохо открывается в штрафной, и мячи принимает. Главное качество Алберто в том, что у него всегда есть моменты. Юри всегда пытается находиться в створе ворот, пытается открываться лицом к воротам. И даже по этим матчам это видно. А над реализацией и сыгранностью, конечно, нужно работать.

Не знаю, сколько выдержит Вендел

— Вендел сыграл 45 минут. Будет ли он максимально готов к «Бетису»?

— Сложно сказать, насколько он будет готов. Если не считать игры с «Зенитом-2», то матч с «Портимоненси» был для Вендела первым за два месяца. Конечно, не все получалось. Но он большой мастер, это видно даже по тем отрезкам, когда он правильно действует. Игрового тонуса ему не хватает, но мы еще посмотрим, сколько он выдержит в следующем матче, и будем принимать решение. Возможно, еще проведем тестирование по прилете в Санкт-Петербург, чтобы понять, насколько его состояние позволит ему сыграть.

— Чья еще форма вас беспокоит?

— Конечно, у нас и новички пропустили достаточно. Например, Сергеев. Адамов тоже только присоединился к нам. Караваев провел первые минуты. Насколько быстро у Юри Алберто получится сыграться?

— Тренерский штаб «Зенита» ездил на матч «Бетис» — «Вильярреал» (0:2). Что подметили по итогу игры?

— У «Бетиса» прекрасная группа атаки, по забитым мячам клуб уступает только «Реалу». Это лучший сезон «Бетиса» за последнее время. Все игроки там — большие мастера, но в этом году как раз все сошлось, и команда набрала ход.

— Поражение «Бетиса» — хорошая или плохая новость для «Зенита»?

— Ни хорошая, ни плохая. Еще достаточно времени. И в этой встрече при своих болельщиках «Бетис» контролировал ход матча. Может, не создал достаточно моментов и не было той остроты, присущей ему в атаке. Но давление футболисты оказывали, и я думаю, будь «Бетис» поудачливее, то все сложилось бы по-другому. По качеству игры «Бетис» не заслуживал поражения. Скорее матч был ничейным.

У Одоевского есть шансы сыграть с «Бетисом»

— Что со Станиславом Крицюком? Сколько ему еще восстанавливаться?

— К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет по-тихоньку работать, но когда восстановится... К «Бетису» точно нет.

— Одоевский в первых четырех матчах сборов выходил в основе. Сейчас вышел Кержаков. Понятно, что Михаил болел, но есть ли вероятность, что Даниил сыграет с «Бетисом»?

— Конечно, есть. Почему нет? Он неплохо смотрится в последнее время. Есть еще два товарищеских матча, и по их результатам мы будем принимать решение. Он такой же футболист, как и все остальные. Будут играть те, кто готов лучше на данный момент.

— Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб арендует Алипа. Вы сперва не были уверены, что он останется. Чем он заслужил контракт?

— Прежде всего это один из путей развития наших молодых игроков. Чтобы отпустить Хотулева и Кравцова в аренду, мы должны были взять в обойму других футболистов. Ситуация с Алипом для нас абсолютно нормальная: мы можем взять его в аренду до конца сезона с правом выкупа и дать возможность Хотулеву получать игровую практику, что клуб и планирует сделать. То же самое касается Кравцова. Мы взяли Адамова на позицию правого защитника, и Лешу (Сутормина. — Прим. «СЭ») будем использовать немного выше, на более привычной позиции. Кроме того, у нас появились игроки в атаке, где был не очень большой выбор. Эти приобретения связаны с тем, что мы должны думать о будущем российских игроков, а также о том, чтобы дать своим молодым талантам возможность получать практику.