«Бетис» набрал ход перед матчем с «Зенитом». В чем шанс питерцев?

Отметим три фактора, которые должны настраивать на оптимистический лад.

В четверг «Зенит» встретится с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Испанский клуб не зря считают одним из главных претендентов на второй по значимости еврокубок — в чемпионате зелено-белые идут на третьем месте с 41 забитым мячом (больше только у «Реала»), опережая «Барсу» и «Атлетико», а после Нового года в девяти матчах допустили лишь два поражения. Для «Зенита» же матч с «Бетисом» будет первым официальным после долгой зимней паузы, поэтому команда Семака, конечно, не выглядит фаворитом этой встречи.

Но шансы есть всегда. В чем они у питерцев в четверг?

Отсутствие лидеров у испанцев

Совершенно точно игру с «Зенитом» у «Бетиса» пропустят два футболиста. Первый — Набиль Фекир. Француз получил трехматчевую дисквалификацию из-за удаления в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Байера», которая заканчивается как раз после встречи в Петербурге. Полузащитник — ключевой элемент в структуре игры команды Пеллегрини. Благодаря тому, что Фекир здорово контролирует мяч, он в нужное время отклеивается от соперников и делает передачи на ход партнерам. На полуфлангах же хавбек стягивает на себя противников, освобождая зоны для одноклубников. Да, тренерскому штабу испанцев уже удавалось заменять выбывших футболистов. Но получится ли провернуть такой же трюк и в этот раз — большой вопрос, потому что среди всех полузащитников «Бетиса» Фекир оказывает наибольшее влияние на игру: Набиль является лучшим в команде по созданным голевым моментам (10), ключевым пасам за игру (2,5) и успешным обводкам за матч (2,2).

Набиль Фекир. Фото AFP

Также с сине-бело-голубыми, судя по всему, не сыграет Серхио Каналес, сдавший недавно положительный тест на коронавирус. 30-летний испанец обычно находится чуть в глубине, откуда ищет варианты для паса, но зачастую располагается справа и дублирует действия Фекира. Своей созидательной работой Каналес помогает команде перестраиваться с 4-2-3-1 на 4-2-1-2-1 или на 4-2-4, путая соперника прямо по ходу встречи. Пока из атакующего блока 3-1 выбыла только половина футболистов, что не совсем катастрофично, однако с учетом быстрого распространения омикрона не исключено, что к матчу с «Зенитом» число зараженных у «Бетиса» может увеличиться.

К двум названным потерям добавим также проблемы со здоровьем у лучшего бомбардира клуба Хуанми (12 голов). Накануне матча последнего тура он не тренировался, а затем попал в заявку, но так и остался в запасе.

Сильные фланги «Зенита»

На протяжении нескольких сезонов сине-бело-голубые идут к постепенному увеличению числа быстрых и техничных игроков, что делает футбол команды более динамичным. Поэтому сейчас главный козырь в нападении нашей команды — развитые фланги. При 4-4-2 в основном составе на них могут выступить Малком, Кузяев, Клаудиньо и Мостовой, а в качестве запасного еще и Сутормин. Такая по российским меркам большая возможность выбора качественных футболистов на одну позицию приводит к тому, что под питерцев на краях атаки не всем бывает легко подстроиться.

Малкома и Мостового используют тогда, когда у «Зенита» не идет игра через центр и нужно постоянно терроризировать противников на флангах, чтобы находить у него разрывы в линиях. Клаудиньо и Кузяев хороши во врываниях в штрафную и в ситуациях один-в-один в обыгрыше, а также в роли «восьмерок» при 4-5-1.

Клаудиньо. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Крайние защитники «Бетиса» далеко не звезды, и с ними можно и нужно играть на равных: 22-летний Хуан Миранда только в последнее время начал постоянно выходить в основе и стабильно держать определенный уровень, а Эктор Бельерин разрывается между обороной и атакой, оставляя время от времени у себя за спиной пространство, которое плохо контролируют его партнеры, некачественно закрывая непрофильную позицию. Если учесть и тот факт, что слева в защите у «Зенита» играет одновременно дисциплинированный и реактивный Дуглас Сантос, то давить именно на правый край «Бетиса» будет разумно.

Но одна из основных проблем испанцев — центр обороны. Не зря среди команд первой десятки ла лиги зелено-белые идут на девятом месте по пропущенным мячам (27).

Пеллегрини в этом сезоне довольно часто менял футболистов в защите, поэтому сложно предсказать, кто выйдет на поле в Петербурге. Но, скорее всего, мы увидим пару центральных Бартра — Пеццелла, которая чаще всего использовалась в последнее время. Оставаясь вдвоем на своей половине поля, они не могут встречать выдвигающихся на них футболистов с мячом, не разрушая компактного расположения. Центрбеки уверенно чувствуют себя только тогда, когда вся четверка находится на одной линии, а ширину в защите держат латерали. Весь матч таким образом, понятное дело, «Бетис» играть не может, поэтому возможность искать помарки у соперника у вингеров и форвардов «Зенита» будет.

Например, в недавней встрече против «Вильярреалла» на 49-й минуте матча ошибку подкараулил Самуэль Чуквуезе: дождался паса из глубины, прорвался между центральными защитниками и легко реализовал выход один на один с вратарем. Да, гол не засчитали из-за небольшого офсайда, но похожие ситуации случаются довольно регулярно.

Надежность «Зенита» в центральной зоне

Не секрет, что из-за проблем со скоростью у Ракицкого и Ловрена в матчах с топ-соперниками сине-бело-голубые были вынуждены переходить на схему 6-2-2 и больше времени уделять расстановке игроков внутри своей штрафной площади. Для этого Семак опускал Алексея Сутормина как можно ниже по флангу, а Дугласа Сантоса делал еще одним центральным защитником. Вильмар Барриос же отвечал за персональную опеку «девятки» соперника, тем самым нейтрализуя возможность ее прохода через центр.

Благодаря этому «Зенит» не подпускал противника близко к воротам в радиусе 18 метров и не вынуждал центральных защитников выдергиваться на гораздо более мастеровитых футболистов, тем самым не подвергая их риску быть отыгранными. Поражение 2:4 от «Ювентуса» произошло, например, именно потому, что из-за травмы выбыл Сантос, а Барриосу приходилось разрываться между левым флангом и Пауло Дибалой.

Деян Ловрен. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Да, травма Ловрена добавит головной боли Семаку, но «Бетису» по причине кадрового дефицита в любом случае будет необходимо перестраиваться на 4-3-3 или на 4-5-1, что, конечно, значительно облегчит сине-бело-голубым задачу выдерживать строгий рисунок игры. Инсайды «Бетиса» привыкли действовать из глубины и находить пасом партнеров, а на позициях вингеров они практически потеряют такую возможность.

В этом сезоне против не превосходящих испанцев по классу, но организованных команд у зелено-белых не всегда получалось подобрать правильный план на матч и сыграть на слабостях оппонента, даже полностью их проанализировав. «Зенит» при всех своих сложностях кажется тем соперником, который тоже сможет доставить «Бетису» проблемы и побороться за проход в 1/8 финала Лиги Европы.