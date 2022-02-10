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«Челси» — в финале клубного чемпионата мира, Жиру после феерии в дерби уничтожил «Лацио», соперник «Зенита» сделал шаг к финалу Кубка Испании

Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Лацио», «Бетис» победил «Райо Вальекано»
Андрей Кузичев
Корреспондент
9 февраля. Милан. «Милан» — «Лацио» — 4:0. Оливье Жиру празднует забитый гол с партнерами по команде.
Фото Reuters
Главные события среды в европейском футболе.

Англия против Бразилии

Клубный ЧМ. 1/2 финала
09 февр, 19:30. Mohammed Bin Zayed Stadium (Абу-Даби)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
Челси
Голы
Лукаку, 32 (0:1)
Челси
Аррисабалага Рюдигер Алонсо (Сарр, 87) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Канте, 46) Ковачич Зиеш (Маунт, 72) Хаверц Лукаку
Предупреждения
Ковачич 81
Судьи
Паласуэлос (Мексика)

В этот раз сюрпризов на клубном мундиале не случилось. Накануне «Палмейрас» исправился после прошлогоднего провала и, переиграв египетский «Аль-Ахли», обеспечил Бразилии рекордный в истории турнира девятый финал. А в среду «Челси» спокойно выполнил свою работу, без особого напряжения победив саудовский «Аль-Хиляль».

У лучшего клуба Азии, который возглавляет экс-тренер «Монако» Леонардо Жардим, в составе есть сильные легионеры вроде опорника сборной Колумбии Куэльяра, нападающего перуанской национальной команды Каррильо, ярко игравшего в прошлом сезоне в АПЛ бразильца Матеуса Перейры и только недавно подписанного нигерийца Игало, который в свое время засветился в «МЮ». Однако даже такого подбора иностранцев оказалось недостаточно, чтобы пройти «Челси».

Чтобы подобное произошло, оборона не должна допускать таких ошибок, как скидка на ногу находящемуся в площади ворот Лукаку. А своими редкими шансами нужно дорожить, тогда как оказавшийся в отличной позиции Марега не сумел переиграть выбросившегося из ворот Кепу. Спустя 10 лет у «Челси» будет вторая попытка выиграть клубный чемпионат мира. В 2012-м синие уступили бразильскому «Коринтианс». То поражение, кстати, остается для Европы последним, а нынешняя серия побед представителей Старого Света достигла 28 матчей.

Англия: вечер триллеров в АПЛ

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
09 февр, 22:45. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Брентфорд
Голы
Махрез, 40 (1:0), Де Брейне, 69 (2:0)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг Махрез (Грилиш, 66 ) Фоден (Гюндоган, 71 )
Брентфорд
Райя Хенри Пиннок Янссон Айер Роэрслев Расмуссен Нергор Йенсен Годдос (Дасилва, 62) Оньека (Висса, 70) Канос (Мбеумо, 62)
Судьи
Инглэнд (Англия)

Если у «Манчестер Сити» отсутствуют проблемы, их порой пытаются придумать. Например, раскрутив историю, как рядом с одним из баров Манчестера были замечены Уокер, Махрез и Грилиш, причем последний, кажется, был не совсем трезв. Однако Хосеп Гвардиола — по крайней мере, публично — в случившемся ничего криминального не увидел, и отшутился, пообещав, что футболистов оштрафуют за то, что те не пригласили на вечеринку главного тренера.

В итоге все трое попали в заявку на матч с «Брентфордом», а Махрез начал игру в старте и был одной из самых заметных фигур. Алжирец забил с заработанного Стерлингом 11-метрового. Это уже 23-й пенальти, назначенный после нарушений на рекордсмене АПЛ по данному показателю. А установивший окончательный счет Де Брейне забил свой 7-й мяч в этом чемпионате, и это на один больше, чем было у бельгийца в предыдущем турнире.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
09 февр, 22:45. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:3
Саутгемптон
Голы
Беднарек, 18 (1:0), Бройя, 23 (1:1), Сон Хын Мин, 70 (2:1), Эль-Юнусси, 79 (2:2), Адамс, 82 (2:3)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон (Бергвайн, 83 ) Ромеро Санчес Эмерсон Роял Дэвис Хейбьерг (Бентанкур, 60 ) Уинкс Сон Хын Мин Кейн Лукас Моура (Кулушевски, 76 )
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Перро Салису Беднарек Ромеу Уорд-Проуз Армстронг Адамс (Лонг, 88) Бройя (Уолкотт, 90) Эль-Юнусси (Диалло, 90+7)
Предупреждения
Санчес 59, Ромеро 90  -  Перро 76, Ромеу 77, Форстер 84
Судьи
Кут (Англия)

На «Этихаде» все сложилось предсказуемо и даже банально, тогда как в Лондоне случилась громкая сенсация. Хотя мысли о ней «Тоттенхэм» гнал прочь. Сначала быстрым голом, когда Хейбьерг заставил защитника сборной Польши Беднарека срезать мяч в собственные ворота. Потом — после уже 12-го гола Сон Хын Мина своему самому любимому сопернику. Однако в концовке «Саутгемптон» перевернул все с ног на голову, а Бергвайн на этот раз не выступил в роли палочки-выручалочки для Антонио Конте. Голландец отправил мяч в сетку, однако гол был отменен после вмешательства ВАР.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
09 февр, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:3
Лидс
Голы
Джеймс, 9 (0:1), Коутинью, 30 (1:1), Рэмси, 38 (2:1), Рэмси, 43 (3:1), Джеймс, 45+2 (3:2), Льоренте, 63 (3:3)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Конса Мингс Динь Дуглас Луис Макгинн Коутинью (Янг, 78 ) Рэмси (Чемберс, 89 ) Буэндия (Чуквуемека, 59 ) Уоткинс
Лидс
Мелье Эйлинг Кох Льоренте Даллас Стрейк Клих (Форшоу, 85) Рафинья Родриго Джеймс Харрисон
Предупреждения
Конса 70, Кэш 90  -  Даллас 45, Джеймс 80, Родриго 90
Удаления
Конса 87 (вторая ж.к)
Судьи
Джиллетт (Австралия)

В Бирмингеме состоялся самый яркий матч среды, тон в котором задал быстрый гол Джеймса, однако даже дубль по итогам первого тайма не позволил валлийцу превзойти героев «Астон Виллы». Лучший снайпер хозяев Джейкоб Рэмси тоже забил дважды, а какое шоу устроил Филиппе Коутинью!

Бразилец настолько зачах в «Барселоне», что в него не верил никто, кроме бывшего партнера по «Ливерпулю» Стивена Джеррарда. Но даже он не предполагал, что Коутинью станет собой прежним словно по мановению волшебной палочки. Полузащитник начал со спасительного гола в ворота «МЮ», продолжил результативным возвращением в сборную, а сегодня за тайм забил и дважды великолепно ассистировал Рэмси.

Кажется, «Вилла Парк» умолк на пару минут после того, как Коутинью схватился за ногу после очередного опасного удара. Но вроде бы все обошлось, тогда как в обороне хозяев периодически полыхали пожары, и перевеса в два гола хозяевам оказалось недостаточно. Еще до того, как Льоренте сравнял счет, «Виллу» чудом спас остановивший мяч на линии ворот Мингс. В концовке же красную карточку получил Конса, и при восьми добавленных арбитром минутах ничью можно назвать уже не самым плохим для бирмингемцев результатом.

Италия: «Милан» разбушевался

Италия. Кубок. 1/4 финала
09 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
4:0
Лацио
Голы
Леан, 24 (1:0), Жиру, 41 (2:0), Жиру, 45+1 (3:0), Кессье, 79 (4:0)
Милан
Меньян Калабрия (Томори, 76 ) Романьоли Эрнандес Калюлю Тонали (Беннасер, 46 ) Диас Мессиас (Ребич, 61 ) Кессье Жиру (Салемакерс, 61 ) Леан (Мальдини, 76 )
Лацио
Рейна Луис Фелипе Габаррон Хюсай (Лаццари, 61) Дзакканьи Милинкович-Савич Катальди (Лукас, 51) Марушич Башич (Луис Альберто, 51) Фелипе Андерсон Педро Иммобиле (Моро, 68)
Предупреждения
Тонали 22  -  Луис Фелипе 15
Судьи
Соцца (Италия)

Выиграв миланское дерби и сократив отставание от лидера до одного очка, спустя несколько дней «россонери» ворвались в полуфинал Кубка Италии. Иллюзия относительно равной игры разрушилась с первым же голом, когда избежавший офсайда Рафаэл Леау поймал Рейну на противоходе. А потом на первый план вышел герой дерби Жиру, забивший два очень похожих гола. Ничего особенного француз не придумывал, просто мастерски открываясь под прострелы с левого фланга. После этого второй тайм превратился в формальность, а с такой формой ветерана отсутствие Ибрагимовича уже не кажется проблемой для Стефано Пиоли.

Испания: «Бетис» справился с потерей лидера

Испания. Кубок. 1/2 финала
09 февр, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:2
Бетис
Голы
Альваро Гарсия, 5 (1:0), Борха Иглесиас, 26 (1:1), Виллиам Карвалью, 68 (1:2)
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Бальиу Гарсия Валентин Марио Суарес Комесанья (Нтека, 75 ) Палазон (Бебе, 76 ) Трехо (Сисс, 82 ) Гвардьола (Фалькао, 62 ) Альваро Гарсия
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис Алекс Морено Сабали Фекир Виллиам Карвалью Родригес Хуанми (Тельо, 66) Борха Иглесиас (Гонсалес, 90) Руибаль (Бельерин, 85)
Предупреждения
Валентин 65  -  Руй Силва 78
Судьи
Мартинес (Испания)

За неделю до матча с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы андалусийцы из-за коронавируса лишись одного из самых ярких своих игроков — Каналеса. И этого полузащитника сильно не хватало в первом полуфинале Кубка Испании, который начался для «Бетиса» с быстро пропущенного гола. Хотя тем, кто встречается с «Райо», гарантированы проблемы с фланговыми атаками «пчел». Команде из пригорода Мадрида в этом сезоне нет равных по голам, забитым головой, и открывший счет Гарсия — уже восьмой футболист, отправивший мяч в сетку со «второго этажа».

Однако мысли о том, что после проигрыша «Вильярреалу» у команды Мануэля Пеллегрини начался локальный кризис, оказались преждевременными. Развеял их Борха Иглесиас, в своем 100-м матче за «Бетис» исполнивший эффектное соло. Форвард на подступах к штрафной красиво обыграл двух соперников и пробил в нижний угол. Результативный пас в этой атаке записали на Фекира, который также проводил сотую игру в составе испанского клуба. А главным героем в итоге оказался Виллиам Карвалью. Португалец, основной задачей которого считается разрушение чужих атак, блеснул фантастической техникой в чужой штрафной и приблизил свою команду к финалу. Ответный матч в этой паре — 3 марта.

Франция: «Марсель» вышвырнули из Кубка Франции

Франция. Кубок. 1/4 финала
09 февр, 23:15. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
4:1
Марсель
Голы
Бард, 3 (0:1), Гуири, 10 (1:1), Клайверт, 29 (2:1), Клайверт, 49 (3:1), Делор, 61 (4:1)
Ницца
Булка Данте Данилюк Тодибо Бард Шнейдерлен Росарио (Лемина, 73 ) Тюрам (Клод-Морис, 82 ) Делор Гуири Клайверт (Браими, 82 ) Гессан
Марсель
Пау Лопес Салиба Балерди (Бакамбю, 46) Перес Чалета-Цар (Лирола, 86) Гендузи Жерсон Ронжье Милик Пайет Дженгиз Юндер
Предупреждения
Клайверт 32, Данилюк 90  -  Балерди 40
Судьи
Бюке (Франция)

Жребий подарил Кубку Франции потенциально взрывоопасное противостояние. Если кто-то забыл, то именно на игре «Ниццы» и «Марселя» полузащитник гостей Пайет швырнул на фанатскую трибуну прилетевшую оттуда бутылку, что привело к массовым беспорядкам. Тогда матч доиграли на нейтральном поле в Труа на пустом стадионе.

Сейчас играли со зрителями, но «Ницца» повысила меры безопасности. Во-первых, самые горячие сектора от поля отделили сетками. Во-вторых, клуб увеличил количество стюардов с 500 до 700, дополнив охрану 180 полицейскими, а при приходе на трибуны ужесточились правила досмотра зрителей.

В итоге каких-либо инцидентов удалось избежать. Зрителями было не до этого, потому что «орлята» после быстро пропущенного гола обрушили шквал атак на марсельские ворота и к 29-й минуте уже вели в счете. Движущей силой «Ниццы» стал Делор, который не использовал до перерыва свои шансы, но дважды ассистировал партнерам.

Перелом мог наступить в начале второго тайма, однако гол «Марселя» отменили из-за офсайда, и буквально в ответной атаке поймавший кураж Клайверт отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины. Для голландца этот кубковый матч — лучший во Франции: он не только забил дважды, но и помог поставить точку заслужившему это больше других Делору. Что касается гостей, то с ними произошел экстраординарный случай: прошлый раз марсельцы проигрывали крупно, открыв счет, в далеком 1978 году.

Цифра дня
38 секунды потребовалось форварду «Норвича» Пукки, чтобы стать автором самого быстрого гола текущего сезона в АПЛ.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Бетис
ФК Манчестер Сити
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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