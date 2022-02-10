Главные события среды в европейском футболе.

Англия против Бразилии

В этот раз сюрпризов на клубном мундиале не случилось. Накануне «Палмейрас» исправился после прошлогоднего провала и, переиграв египетский «Аль-Ахли», обеспечил Бразилии рекордный в истории турнира девятый финал. А в среду «Челси» спокойно выполнил свою работу, без особого напряжения победив саудовский «Аль-Хиляль».

У лучшего клуба Азии, который возглавляет экс-тренер «Монако» Леонардо Жардим, в составе есть сильные легионеры вроде опорника сборной Колумбии Куэльяра, нападающего перуанской национальной команды Каррильо, ярко игравшего в прошлом сезоне в АПЛ бразильца Матеуса Перейры и только недавно подписанного нигерийца Игало, который в свое время засветился в «МЮ». Однако даже такого подбора иностранцев оказалось недостаточно, чтобы пройти «Челси».

Чтобы подобное произошло, оборона не должна допускать таких ошибок, как скидка на ногу находящемуся в площади ворот Лукаку. А своими редкими шансами нужно дорожить, тогда как оказавшийся в отличной позиции Марега не сумел переиграть выбросившегося из ворот Кепу. Спустя 10 лет у «Челси» будет вторая попытка выиграть клубный чемпионат мира. В 2012-м синие уступили бразильскому «Коринтианс». То поражение, кстати, остается для Европы последним, а нынешняя серия побед представителей Старого Света достигла 28 матчей.

OFFICIAL: Chelsea will face Palmeiras in the final of the 2021 Club World Cup on Saturday 12 February.#ClubWC pic.twitter.com/jj0mP8ankt — Squawka News (@SquawkaNews) February 9, 2022

Англия: вечер триллеров в АПЛ

Если у «Манчестер Сити» отсутствуют проблемы, их порой пытаются придумать. Например, раскрутив историю, как рядом с одним из баров Манчестера были замечены Уокер, Махрез и Грилиш, причем последний, кажется, был не совсем трезв. Однако Хосеп Гвардиола — по крайней мере, публично — в случившемся ничего криминального не увидел, и отшутился, пообещав, что футболистов оштрафуют за то, что те не пригласили на вечеринку главного тренера.

Guess no one will say anything because it's not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ?Ellis. (@EIIisV3) February 7, 2022

В итоге все трое попали в заявку на матч с «Брентфордом», а Махрез начал игру в старте и был одной из самых заметных фигур. Алжирец забил с заработанного Стерлингом 11-метрового. Это уже 23-й пенальти, назначенный после нарушений на рекордсмене АПЛ по данному показателю. А установивший окончательный счет Де Брейне забил свой 7-й мяч в этом чемпионате, и это на один больше, чем было у бельгийца в предыдущем турнире.

На «Этихаде» все сложилось предсказуемо и даже банально, тогда как в Лондоне случилась громкая сенсация. Хотя мысли о ней «Тоттенхэм» гнал прочь. Сначала быстрым голом, когда Хейбьерг заставил защитника сборной Польши Беднарека срезать мяч в собственные ворота. Потом — после уже 12-го гола Сон Хын Мина своему самому любимому сопернику. Однако в концовке «Саутгемптон» перевернул все с ног на голову, а Бергвайн на этот раз не выступил в роли палочки-выручалочки для Антонио Конте. Голландец отправил мяч в сетку, однако гол был отменен после вмешательства ВАР.

В Бирмингеме состоялся самый яркий матч среды, тон в котором задал быстрый гол Джеймса, однако даже дубль по итогам первого тайма не позволил валлийцу превзойти героев «Астон Виллы». Лучший снайпер хозяев Джейкоб Рэмси тоже забил дважды, а какое шоу устроил Филиппе Коутинью!

Бразилец настолько зачах в «Барселоне», что в него не верил никто, кроме бывшего партнера по «Ливерпулю» Стивена Джеррарда. Но даже он не предполагал, что Коутинью станет собой прежним словно по мановению волшебной палочки. Полузащитник начал со спасительного гола в ворота «МЮ», продолжил результативным возвращением в сборную, а сегодня за тайм забил и дважды великолепно ассистировал Рэмси.

Philippe Coutinho (4) has double the amount of Premier League goal contributions than Jadon Sancho (2) this season.



He's only played 3 games ? pic.twitter.com/ppjiM2wfCM — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2022

Кажется, «Вилла Парк» умолк на пару минут после того, как Коутинью схватился за ногу после очередного опасного удара. Но вроде бы все обошлось, тогда как в обороне хозяев периодически полыхали пожары, и перевеса в два гола хозяевам оказалось недостаточно. Еще до того, как Льоренте сравнял счет, «Виллу» чудом спас остановивший мяч на линии ворот Мингс. В концовке же красную карточку получил Конса, и при восьми добавленных арбитром минутах ничью можно назвать уже не самым плохим для бирмингемцев результатом.

Италия: «Милан» разбушевался

Выиграв миланское дерби и сократив отставание от лидера до одного очка, спустя несколько дней «россонери» ворвались в полуфинал Кубка Италии. Иллюзия относительно равной игры разрушилась с первым же голом, когда избежавший офсайда Рафаэл Леау поймал Рейну на противоходе. А потом на первый план вышел герой дерби Жиру, забивший два очень похожих гола. Ничего особенного француз не придумывал, просто мастерски открываясь под прострелы с левого фланга. После этого второй тайм превратился в формальность, а с такой формой ветерана отсутствие Ибрагимовича уже не кажется проблемой для Стефано Пиоли.

Испания: «Бетис» справился с потерей лидера

За неделю до матча с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы андалусийцы из-за коронавируса лишись одного из самых ярких своих игроков — Каналеса. И этого полузащитника сильно не хватало в первом полуфинале Кубка Испании, который начался для «Бетиса» с быстро пропущенного гола. Хотя тем, кто встречается с «Райо», гарантированы проблемы с фланговыми атаками «пчел». Команде из пригорода Мадрида в этом сезоне нет равных по голам, забитым головой, и открывший счет Гарсия — уже восьмой футболист, отправивший мяч в сетку со «второго этажа».

BORJA IGLESIAS WHAT A GOAL ? pic.twitter.com/KocE7VilaD — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2022

Однако мысли о том, что после проигрыша «Вильярреалу» у команды Мануэля Пеллегрини начался локальный кризис, оказались преждевременными. Развеял их Борха Иглесиас, в своем 100-м матче за «Бетис» исполнивший эффектное соло. Форвард на подступах к штрафной красиво обыграл двух соперников и пробил в нижний угол. Результативный пас в этой атаке записали на Фекира, который также проводил сотую игру в составе испанского клуба. А главным героем в итоге оказался Виллиам Карвалью. Португалец, основной задачей которого считается разрушение чужих атак, блеснул фантастической техникой в чужой штрафной и приблизил свою команду к финалу. Ответный матч в этой паре — 3 марта.

BORJA IGLESIAS WHAT A GOAL ? pic.twitter.com/KocE7VilaD — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2022

Франция: «Марсель» вышвырнули из Кубка Франции

Жребий подарил Кубку Франции потенциально взрывоопасное противостояние. Если кто-то забыл, то именно на игре «Ниццы» и «Марселя» полузащитник гостей Пайет швырнул на фанатскую трибуну прилетевшую оттуда бутылку, что привело к массовым беспорядкам. Тогда матч доиграли на нейтральном поле в Труа на пустом стадионе.

Сейчас играли со зрителями, но «Ницца» повысила меры безопасности. Во-первых, самые горячие сектора от поля отделили сетками. Во-вторых, клуб увеличил количество стюардов с 500 до 700, дополнив охрану 180 полицейскими, а при приходе на трибуны ужесточились правила досмотра зрителей.

В итоге каких-либо инцидентов удалось избежать. Зрителями было не до этого, потому что «орлята» после быстро пропущенного гола обрушили шквал атак на марсельские ворота и к 29-й минуте уже вели в счете. Движущей силой «Ниццы» стал Делор, который не использовал до перерыва свои шансы, но дважды ассистировал партнерам.

Перелом мог наступить в начале второго тайма, однако гол «Марселя» отменили из-за офсайда, и буквально в ответной атаке поймавший кураж Клайверт отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины. Для голландца этот кубковый матч — лучший во Франции: он не только забил дважды, но и помог поставить точку заслужившему это больше других Делору. Что касается гостей, то с ними произошел экстраординарный случай: прошлый раз марсельцы проигрывали крупно, открыв счет, в далеком 1978 году.

Цифра дня

38 секунды потребовалось форварду «Норвича» Пукки, чтобы стать автором самого быстрого гола текущего сезона в АПЛ.