1/16 финала чемпионы России встретятся с третьей командой Испании на сегодняшний день.

В середине нулевых у «Зенита» была традиция — постоянно играть с «Севильей» в Кубке УЕФА. Всегда было тяжело, но интересно: невская команда тогда только привыкала к матчам в большой Европе, и «Севилья» на ее фоне выглядела грандом. А в 2015-м сине-бело-голубые вновь встретились с андалусийцами в 1/4 финала Лиги Европы — это пока лучшее достижение для «Зенита» после переименования турнира.

Теперь в соперниках — другая севильская команда, с которой петербуржцы пока встречались только в товарищеском матче. Но по силе «Бетис» сейчас находится на том же уровне, что и соседи. «Севилья» в чемпионате Испании сейчас вторая, а соперник «Зенита» — третий.

Сергея Семака накануне спросили о желаемых соперниках. Он четко не ответил, но дал понять, что с клубами из топ-5 встречаться не хочет: «На мой взгляд, все команды делятся на две группы, — отметил главный тренер сине-бело-голубых. — Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге, — это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы. Вторая группа — это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает легких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы».

В целом ничего сенсационного Семак не сказал — и так было ясно, что испанские и итальянские команды выглядят сильнее загребского «Динамо», «Олимпиакоса», «Браги» и «Рейнджерс». Но именно «Бетис» на сегодня страшнее, так как только что он разгромил в чемпионате другого участника Лиги Европы «Реал Сосьедад» и занимает третье место. «Лацио» в серии А идет девятым, а «Наполи» упал на четвертое место и вообще дважды проиграл «Спартаку». Поэтому «Бетис» — худший вариант, если следовать простой логике «кто выше сейчас, тот и сильнее».

Конечно, само имя бело-зеленых звучит не так угрожающе, да и звезд мировой величины в команде нет. Атакующие хавбеки Серхио Каналес и Набиль Фекир, опорники Гидо Родригес и Виллиам Карвалью, фланговый защитник Эктор Бельерин, вратарь Клаудио Браво, фланговый нападающий Хуанми — вот, пожалуй, самые звучные имена в составе «Бетиса». И конечно, отдельной строкой идет великий капитан Хоакин, которому сейчас 40 лет.

Занятно, что в «Бетисе» есть сразу несколько человек, которых когда-то связывали с переходом в «Зенит» Это и упомянутый Фекир, и вингер Кристиан Тельо, и даже главный тренер Мануэль Пеллегрини. Чилийца на его родине отправляли в Санкт-Петербург еще в 2016 году — «Зенит» тогда как раз начинал искать замену Андре Виллаш-Боашу. Но вместо России Пеллегрини улетел в Китай, а сейчас поднимает с колен «Бетис».

Кстати, с командами Пеллегрини «Зенит» пересекался дважды, причем оба раза это были испанцы. В 2008-м сине-бело-голубые героически прошли «Вильярреал» в 1/16 финала Кубка УЕФА (а затем выиграли его), а в 2012-м на групповой стадии ни разу не смогли обыграть «Малагу».

Теперь — новая встреча. 14 лет назад пройти «Вильярреал» «Зениту» помогло правило гостевого гола, но с этого сезона оно отменено. Первый матч, как и тогда, пройдет в Санкт-Петербурге, ответный — в Испании. Получится ли у сине-бело-голубых пройти в 1/8 финала к «Спартаку»?